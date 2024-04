Vier Jahre. So viel Bauzeit war für den Neubau der Frauen- und Kinderklinik der München Klinik Schwabing geplant. Doch die Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg und immer wieder neue technische Herausforderungen machten aus vier Jahren dann sieben. Die lange Bauzeit ist vergessen, das helle Gebäude an der Isoldenstraße ist im ersten Bauabschnitt fertig. Nun sind auf fünf Stockwerken die Notaufnahme, die Frauenklinik, Geburtshilfe , Neonatologie, sechs OP-Säle und Kinderstationen samt Kinderonkologie untergebracht. Alles unter einem Dach, alles nah beieinander. 150 Betten hat das neue Haus. Am 13. Mai können hier die ersten Patientinnen und Patienten versorgt werden.

"Das ist ein großer Schritt für die München Klinik", sagt der kaufmännische Geschäftsführer Tim Guderjahn beim Rundgang mit den Geschäftsführern, Ärzten und Hebammen durch das neue Haus. Ein großer Schritt, weil es gelungen sei, die medizinischen Bereiche mit hochmoderner Technik zusammenzuführen und architektonisch eine "Klinik der kurzen Wege" zu bauen. So können zum Beispiel die Babys nach einer Geburt nicht nur neonatologisch sofort im Nebenraum des OP-Saals versorgt, sondern noch im Kreißsaal intensivmedizinisch betreut werden.

Blau blinkt am Eingang der Schriftzug "Wunder Tiger". Dieser Tiger ist das Maskottchen der Stiftung Kinderklinik München Schwabing. Die Stiftung hat sich um viele schöne Details im neuen Haus gekümmert wie etwa das digitale Aquarium an der Wand im Eingangsbereich. Anemonenfische schwimmen hin und her. Es plätschert leise. Kaum berührt man die Fische mit der Hand, flitzen sie davon, verstecken sich. Die Fische weisen den Weg zur kinderchirurgischen Notaufnahme.

Detailansicht öffnen "Die Kinder sollen sich ein wenig ablenken können", sagt Julia Hauer, Chefärztin des Zentrums für Kinder und Jugendmedizin, vor dem digitalen Fischaquarium im MRT-Raum. (Foto: Stephan Rumpf)

Auch im Raum mit dem großen Magnetresonanztomografen (MRT) werden Fische an die Wand projiziert. "Die Kinder sollen sich ein wenig ablenken können", sagt Julia Hauer, Chefärztin des Zentrums für Kinder und Jugendmedizin. Damit sie es leichter schaffen, ruhig liegenzubleiben. Die Eltern dürften ihr Kind auch in den Raum begleiten.

"Hier sind wir sofort bei Mutter und Kind"

Möglichst in kurzer Zeit und "möglichst kompakt" Mütter und Kinder zu versorgen, erklärt Hauer, sei eines der wichtigsten Ziele in der neuen Klinik. Das gelte für die Kinder-Notaufnahme und die Radiologie im Erdgeschoss wie für Entbindungen und die Neonatologie, die im zweiten Stock direkt nebeneinanderliegen. Frühchen müssten nun nicht mehr in eine andere Station transportiert werden, könnten sofort nach der Entbindung versorgt werden, sagt Marcus Krüger, Chefarzt der Neonatologie Schwabing und Harlaching. Es sei entscheidend, dass die Kinder so "intensiv wie möglich" bei der Mutter bleiben könnten. Hier sei das jetzt fast immer möglich, so Krüger. "Hier sind wir sofort bei Mutter und Kind, wenn wir gebraucht werden. Das ist einfach klasse."

Detailansicht öffnen Dass alles miteinander harmoniert, dass jeder Raum genau auf Bedürfnisse und alltägliche Routine zugeschnitten ist, ist das Ergebnis von vielen Gesprächen miteinander. (Foto: Stephan Rumpf)

Sechs Kreißsäle hat das neue Haus. In beruhigenden Farben, mit beruhigendem Licht. Es gibt 36 Wöchnerinnen-Zimmer. Vorher waren es 27. Diese Zimmer, in denen Mutter und Kind ihre ersten Tage miteinander verbringen, sind hell, freundlich und haben stilisierte Berg-Silhouetten an der Wand. Die Planer haben viel Wert auf Helligkeit und ein edles Ambiente gelegt.

"Die Frauen sollen sich bei uns doch wohlfühlen", sagt Olaf Neumann, Chefarzt der Gynäkologie. Am wichtigsten ist ihm aber, dass die Mütter und Kinder bei Notfällen sofort medizinisch auf höchstem Niveau versorgt würden. 97 Prozent der Frauen, die entbinden, bräuchten die Medizintechnik nicht, sagt er. Doch für jene drei Prozent, die diese Hilfe nötig haben, sei hier im neuen Haus alles machbar und möglich. Und er wagt einen Satz, den er mit großer Überzeugung vertritt. "Wir sind hier für Mutter und Kind der sicherste Ort. Weltweit."

Die Gründe, die er dafür aufzählt: Intensivversorgung direkt im Kreißsaal, neonatologische Versorgung von Frühchen direkt nach der Entbindung mit Nähe zur Mutter, große Räumlichkeiten, drei Erstversorgungsplätze.

Alles für eine Neuausrichtung der städtischen Kliniken

Die neue Frauen- und Kinderklinik mit 1033 Räumen ist eines der drei Großbauprojekte der München Klinik, die eine Neuausrichtung der städtischen Kliniken ermöglichen soll. 2025 wird der Neubau in Harlaching mit rund 550 Betten fertig. Auch hier sollen medizinische Zentren unter einem Dach vereint werden. Im selben Jahr soll auch der Erweiterungsbau der München Klinik Bogenhausen fertig werden. "Moderne Medizin ist interdisziplinär, hört also nicht an Fachabteilungsgrenzen auf", sagt Geschäftsführer Guderjahn. Alles unter einem Dach zu bündeln, sorge "für hohe Versorgungsqualität, aber auch für attraktive Arbeitsplätze für Pflege und Medizin in München". Attraktivität, die sich wohl schon jetzt auszahlt. Denn tatsächlich konnten laut München Klinik wieder mehr Pflegefachkräfte eingestellt werden.

Detailansicht öffnen Die Ärzte Stuart Hosie (links) und Carsten Krohn nehmen den neuen OP-Saal in Augenschein. (Foto: Stephan Rumpf)

Eine Milliarde Euro investieren die Stadt München und der Freistaat Bayern in die Neubauten der München Klinik. 143 Millionen Euro hat der Bau in Schwabing gekostet. Im zweiten Bauabschnitt wird dann das Haus 25, das direkt am neuen Gebäude angrenzt, abgerissen. Dort wird ein Erweiterungsbau mit weiteren Stationen entstehen. Auch wird das Haus 24 an der Parzivalstraße saniert, das dann ebenfalls zur neuen Klinik dazugehören wird.

Dass alles miteinander harmoniert, dass jeder Raum genau auf Bedürfnisse und alltägliche Routine zugeschnitten ist, ist das Ergebnis von vielen Gesprächen miteinander. "Nicht am Bedarf vorbei bauen", das war den Geschäftsführern der München Klink wichtig. Sie hätten viel Wert darauf gelegt, dass alle, die einmal in diesem Haus arbeiten, ihre Expertisen einbringen könnten. "Von Anfang an", sagt Olaf Neumann, Chefarzt der Gynäkologie, "waren wir in die Planungen eingebunden." Das Resultat zeige, wie wichtig das gewesen sei.

Bevor der erste Patient am 13. Mai in der neuen Klinik versorgt wird, die erste Mutter ihr Kind in den hellen Räumen zur Welt bringt, muss noch einiges passieren. Jede Steckdose wird überprüft, jeder Monitor. "Wir testen alles trocken", sagt Guderjahn. Wenn dieser Test bestanden ist, medizinisches Material in unzählige Schubladen und Schränke verräumt ist - dann beginnt mit der Frauen- und Kinderklinik eine neue Ära in Schwabing.