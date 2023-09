Autokennzeichen sind eine hochgradig emotionale Angelegenheit. Unvergessen: Der schöne Andi aus der zwölften Klasse hatte einst "AB 1712" auf seinem dunkelblauen Dreier-Golf, seine Initialen und sein Geburtstag. Schon beim Erfassen dieser Buchstabenkombination aus dem Augenwinkel explodierte das Herz, damals, auf dem Pausenhof in der Raucherecke. Später das erste eigene Kennzeichen beim ersten eigenen Auto. Wer sich nicht aktiv um die Kombination bemühte, dem wurde irgendwas wie "XY 1009" zugeteilt, und das wollte ja doch kein Mensch. Einmal erlitt eine Freundin beinahe einen Meltdown auf der Zulassungsstelle, weil sie sich nicht zwischen den ihr angebotenen Kombinationen entscheiden konnte. Eine erinnerte sie an ihren Ex, die andere auf seltsame Weise an Franz Josef Strauß.

Leute denken sich also freche Kombinationen aus, wahrscheinlich, um ihrer Individualität auch auf der Straße Ausdruck zu verleihen. In Stuttgart fahren sehr viele "S-KY"s und "S-UN"s herum, was eine gewisse sommerliche Lässigkeit symbolisieren soll, besondere Scherzkekse nehmen "S-EX". In Mannheim gibt's die "MA-US", in Gardelegen in Sachsen-Anhalt sind sie "GA-GA" und in Osnabrück fahren angeblich "OS-SI"s herum.

In Bayern war man einigermaßen sicher vor lustigen Wortspielen, da erledigen die Ortsnamen ja schon alles. Wer hatte nicht schon diesen einen Besuch aus einem fernen Bundesland, der sich bei "Tittling" oder "Feucht" stundenlang kringelig gelacht hat? Auch im Münchner Stadtgebiet war bislang nicht viel mit den Kennzeichen zu holen, der einzelne Buchstabe, das "M", symbolisierte die Macht der Großstadt und lässt sich eher schlecht kombinieren. Zu einem empowernden "M-UT" zum Beispiel, zu einem müden "M-AU", beides wirkt auf der Autobahn nicht unbedingt attraktiv. Immerhin kann man in München auch einen "M-AX" haben, so heißen hier die Andis.

Jetzt aber kommt die gute Nachricht für alle Fans des Asphalthumors: München bekommt ein weiteres Kennzeichen. Weil allmählich die Kombinationsmöglichkeiten mit dem "M" ausgehen, hat das Bundesverkehrsministerium nun beschlossen, künftig auch "MUC" zuzulassen. MUC, das ist das Städtekürzel des Münchner Flughafens. MUC ist weltläufig und international, mehr Los Angeles als Tittling auf alle Fälle.

Mit dem "MUC" eröffnet sich auch eine ganz neue Welt der Kombinationsmöglichkeiten. Wie wäre es mit MUC-HO? Für alle Fans von Spanien und Lateinamerika. MUC-KI für Fitnessstudiofreaks. Oder MUC-KE für Musikliebhaber. Nimm das, S-KY! Jetzt müsste man nur noch ein Auto haben.

Christiane Lutz' erstes Autokennzeichen war ein Zufalls-"YE". Sie mochte es.