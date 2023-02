Neuhausen-Nymphenburg ist bunt: Jeder vierte Bewohner im Stadtbezirk hat einen Migrationshintergrund. Bei der Wahl zum Migrationsbeirat, der Interessenvertretung der ausländischen Mitbürger, hat sich dieses Verhältnis 2017 allerdings nicht niedergeschlagen - die Wahlbeteiligung lag damals stadtweit bei mageren 3,62 Prozent. Auch, weiß Lokalpolitiker Nima Lirawi (CSU), weil "viele Leute das Gremium gar nicht kennen".

Lirawi und sein Bezirksausschusskollege Saiyed Shah wollen das ändern. Am Donnerstag, 2. März, 17 Tage vor der diesjährigen Wahl des Migrationsbeirats, veranstaltet der Bezirksausschuss Neuhausen-Nymphenburg eine rund zweistündige Infoveranstaltung zum Thema - die einzige dieser Art in München. Beginn ist um 18.45 Uhr im Kulturzentrum Neuhauser Trafo an der Nymphenburger Str. 171a.