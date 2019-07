18. Juli 2019, 18:55 Uhr Mieterschutz Erhaltungssatzung darf nicht stadtweit gelten

Die Stadtverwaltung plädiert für eine unbefristete Gültigkeit von Erhaltungssatzungen.

Eine Ausweitung der Gebiete auf das gesamte Stadtgebiet ist jedoch nicht zulässig.

Die Erhaltungssatzung ist beinahe das einzige Instrument, mit dem die Behörden Einfluss auf den freien Wohnungsmarkt nehmen können.

Von Anna Hoben

Erhaltungssatzungen sollen in München künftig unbefristet gelten. Dies schlägt die Verwaltung dem am Donnerstag tagenden Planungsausschuss vor. Bisher war ihre Gültigkeit auf fünf Jahre befristet, danach musste anhand bestimmter Kriterien geprüft werden, ob es immer noch ein schützenswertes Milieu gab. So fielen über die Zeit immer wieder Gebiete aus der Erhaltungssatzung, etwa jenes rund um den Sankt-Anna-Platz im Lehel. Grundsätzlich sind unbefristete Satzungen allerdings problemlos möglich; in Berlin, Hamburg und Frankfurt werden sie auch seit Langem so angewandt.

Das Instrument dient dem Schutz der angestammten Bevölkerung vor Luxussanierungen, Gentrifizierung und Vertreibung. Investoren werden in diesen Gebieten beim Kauf von Mietshäusern mit diversen Auflagen sozial in die Pflicht genommen. Zudem hat die Stadt ein Vorkaufsrecht, und es gibt einen Genehmigungsvorbehalt bei der Umwandlung von Mietwohnungen in Eigentum. Mieter, die in einem der 23 Gebiete mit insgesamt 160 000 Wohnungen leben, können sich über die Reform freuen. Sie dürften in Zukunft noch besser geschützt sein. Gleichzeitig hat das Planungsreferat jedoch dem Willen von Oberbürgermeister Dieter Reiter und der SPD-Fraktion eine Absage erteilt - die Sozialdemokraten wollten die Satzung auf das ganze Stadtgebiet ausweiten. Dies ist laut Verwaltung rechtlich nicht möglich.

Die Erhaltungssatzung müsse vom Milieuschutz-Instrument zum echten Mieterschutz-Instrument werden, hatte Dieter Reiter jüngst immer wieder gefordert. Doch es wird wohl vorerst so bleiben, dass nur ein relativ kleiner Teil der Bevölkerung davon profitiert. 281 000 Menschen wohnen in den aktuell 23 Gebieten.

Seit mehr als einem Jahr schraubt die Stadt immer wieder an der Erhaltungssatzung, um ihre Wirkung zu verbessern - sie ist eines der wenigen Instrumente, mit denen die Stadt tatsächlich Einfluss auf den freien Wohnungsmarkt nehmen kann, für viele Veränderungen wäre der Bund zuständig. So hat der Stadtrat im vergangenen Sommer eine Verschärfung der sogenannten Abwendungserklärung beschlossen, mit der Investoren das Vorkaufsrecht der Stadt "stechen" können. Für Investoren gelten seitdem noch strengere Auflagen, etwa ein Mietpreisdeckel bei Neuvermietung - mit der Folge, dass Investoren abgeschreckt werden und die Stadt ihr Vorkaufsrecht ausüben muss. Das hat sie allein im Jahr 2018 etwa 200 Millionen Euro gekostet, eine so gekaufte Wohnung kostete die Stadt im Durchschnitt 600 000 Euro. Sie gibt also viel Geld für den Kauf von teuren Bestandswohnungen aus, das sie auch in die Schaffung von neuem Wohnraum stecken könnte. Seit April gilt die Satzung zudem auch für unbebaute Flächen. Auch ein Investor, der durch Nachverdichtung neuen Wohnraum schafft, kann damit nun nicht beliebig umgehen.

Auch die Einführung eines Vorkaufsrechts wäre möglich - aber teuer

Zur Weiterentwicklung der Erhaltungssatzung gehört auch ein neues Indikatorenset für das Aufwertungspotenzial, als Reaktion auf die aktuelle Situation auf dem Wohnungsmarkt. Während bisher nur eine Unterscheidung in Aufwertungs- und Verdrängungsindikatoren stattfand, schlägt das Planungsreferat vor, eine weitere Kategorie "Gentrifizierungsdynamik" einzuführen. Seit einigen Jahren sei nicht mehr nur der klassische gründerzeitliche Altbaubestand von Umbau und Umwandlung betroffen, sondern auch der Wohnungsbestand der 1950er- bis 1980er-Jahre rücke zunehmend in den Fokus von Investoren. So sollen also künftig etwa auch Häuser mit bis zu neun Geschossen unter die Lupe genommen werden.

Bei den Verdrängungsindikatoren sollen künftig neben den Haushalten mit geringen Einkommen künftig auch solche mit mittleren Einkommen aufgenommen werden. Auch diese seien mittlerweile verdrängungsgefährdet und hätten Probleme, woanders bezahlbaren Wohnraum zu finden, heißt es in dem Papier des Planungsreferats. Auch zusätzliche "Attraktivitätsfaktoren" sollen eine Rolle spielen, etwa eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung oder besondere Naturqualitäten. Von der Satzung profitieren könnten künftig auch Genossenschaften, deren Erbbaurechte zeitnah auslaufen. Auch solche Gebiete sollen künftig bei der Prüfung berücksichtigt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Eisenbahnergenossenschaft Neuhausen mit ihren Wohnungen in der Donnersberger-, Schlör-, Schluder- und Sedlmayrstraße. Unter dem Strich werden künftig mehr Kriterien berücksichtigt; das erhöht die Chancen, dass für eine Gebiet eine Erhaltungssatzung beschlossen wird.

Laut Einschätzung der Verwaltung wäre zudem ein stadtweiter Vorbehalt für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen - wie sie bisher in Erhaltungssatzungsgebieten schon gilt - zulässig. Die SPD-Fraktion will sich nun dafür einsetzen, dass die Gesetzgeber in Bund und Land eine entsprechende Regelung schaffen. Auch ein preislimitiertes, flächendeckendes Vorkaufsrecht für die Stadt wäre möglich - auch hier solle der Bundesgesetzgeber die Länder ermächtigen, eine solche Regelung zu erlassen. Die Auswirkungen für den städtischen Haushalt wären freilich erheblich, weil das Vorkaufsrecht dann noch deutlich häufiger ausgeübt werden dürfte.