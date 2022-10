Miete und Nebenkosten in München

Mieten und Nebenkosten klettern in München auf Rekordhöhen.

Der massive Anstieg der Nebenkosten bekümmert selbst den Marktforscher Stephan Kippes vom Immobilienverband. Denn auch die Mieten steigen einfach weiter, obwohl die Kaufpreise sinken. Was Wohnen derzeit kostet.

Von Ulrike Steinbacher

Für die Münchner Mieter wird's nicht einfacher, im Gegenteil. Mögen auch die Immobilien-Kaufpreise diesen Herbst erstmals seit Jahren leicht gefallen sein, der Knick macht sich auf dem Mietmarkt nicht bemerkbar. Vielmehr heizen Interessenten, die sich durch die hohen Hypothekenzinsen davon abschrecken lassen, eine Wohnung zu kaufen, die Nachfrage zusätzlich an. Diese verhinderten Käufer "drängen auf einen ohnehin schwierigen Markt", sagte Stephan Kippes vom Marktforschungsinstitut des Immobilienverbands Deutschland (IVD) am Dienstag bei der Vorstellung des Marktberichts für Mietobjekte in München und Bayern. "Wer einen Entlastungseffekt erwartet hat, wird leider enttäuscht sein", lautete sein Fazit.