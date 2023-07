Mercedes-Fahrer flieht vor Polizeikontrolle - Frontalcrash an der Theresienhöhe

Beamte kontrollieren einen 26-Jährigen in der Altstadt. Unter einem Vorwand geht der Mann zu seinem Wagen zurück - und flüchtet quer durch die Stadt.

Mit einer gefährlichen Flucht durch die Stadt hat sich ein Mercedes-Fahrer einer Verkehrskontrolle der Polizei entzogen. Seine Fahrt endete mit einem Frontalzusammenstoß mit dem Wagen einer Zivilstreife an der Theresienhöhe. Bei seiner Festnahme habe der Mann erheblichen Widerstand geleistet, sagte eine Polizeisprecherin. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, der flüchtige Fahrer erlitt eine Platzwunde.

Am Donnerstag gegen 23.45 Uhr kontrollierte eine uniformierte Streife den 26-Jährigen aus dem Landkreis München in der Altstadt wegen dessen auffälliger Fahrweise. Der Mann habe auch angehalten. Unter einem Vorwand sei er dann zu seinem Wagen zurückgegangen und einfach losgefahren. Dabei habe er "schwerwiegende Verkehrsordnungswidrigkeiten sowie äußerst gefährliche Fahrmanöver" begangen. An der Hans-Fischer-Straße/Ecke Theresienhöhe stieß der Flüchtige mit dem zivilen Dienstfahrzeug von hinzugerufenen Beamten frontal zusammen.

Den Unfallversucher erwartet ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Gefährdung des Straßenverkehrs und eines möglichen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Den Schaden beziffert die Polizei auf rund 20 000 Euro.