Vor einem haarigen Problem steht die Münchner Polizei: Wer klaut Perücken? Zum zweiten Mal binnen sechs Wochen haben Einbrecher im großen Stil künstliche Haarpracht mitgenommen. Am 30. September suchten sie ein Perückengeschäft in Ottobrunn (Landkreis München) heim, in der Nacht zum Dienstag hatten sie es auf ein Friseurgeschäft in der Münchner Maxvorstadt abgesehen. Die Beute hat in beiden Fällen einen Wert von mehreren Zehntausend Euro. Ob die beiden Einbrüche zusammenhängen, ermittelt die Kriminalpolizei.