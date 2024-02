Aus seiner Wohnung in Neuperlach heraus hat ein Mann teure "Markenware" verkauft - mit nur einem kleinen Schönheitsfehler: Alle Taschen, Uhren, Kleider waren falsch. Nun hob die Polizei den illegalen Versandhandel aus.

Als die Wohnung des Tatverdächtigen am Montagmorgen durchsucht wurde, fand die Polizei ein richtiges Warenlager vor. Mehr als 500 Gegenstände warteten auf ihren Verkauf. Sie stammten angeblich von Prada, Rolex, Gucci, Hermès - in Wirklichkeit aber hatte der Mann sie für billiges Geld bei Plattformen in Asien gekauft.

Hätte er alle Gegenstände in Deutschland losschlagen können, so hätte er mehrere hunderttausend Euro damit umgesetzt. So aber stellte die Polizei die Ware sicher. Nach ersten Erkenntnissen hat der Tatverdächtige sein lukratives, wenn auch illegales Geschäft über einen längeren Zeitraum ausgeübt. Er wurde wegen Verstoßes gegen das Markengesetz angezeigt.

Auf die Spur gekommen war die Polizei dem Neuperlacher "Luxus-Laden" durch einen Kunden. Dieser hatte den Beamten mitgeteilt, dass eine Tasche, die er dort gekauft hatte, gefälscht war. Daraufhin hatte ein Polizist begonnen zu recherchieren.