Architektur aus der Zeit des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg: die Tierärztliche Fakultät der LMU in der Königinstraße am Englischen Garten.

Kommentar von Sebastian Krass

Mathias Pfeil hat eine persönliche und eine fachliche Meinung zu den Gebäuden der Tierklinik am Englischen Garten. So hat der Mann mit dem schönen Titel "Generalkonservator des Bayerischen Landesamts für Denkmalpflege" das vor einem Jahr in einem Interview mit der SZ erläutert. Er selbst finde das, was derzeit entlang der Königinstraße steht, schöner als die geplanten Neubauten für die Physik-Fakultät der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU). So weit die persönliche Meinung, die nichts weiter zur Sache tut.