Michael Meyens publizistische Tätigkeiten haben schon in der Vergangenheit Unruhe an der LMU ausgelöst.

Von Sebastian Krass

Corona-Impfungen seien ein "Injektionsgenozid" und eine "Terrorkampagne", für die der ehemalige Bundesgesundheitsminister Jens Spahn "Hauptverantwortlicher" sei, die Grünen aber hätten den "Horror der Gegenwart" besonders angetrieben und sich dabei "Verbrechen gegen die Menschheit" zu schulden kommen lassen wie keine andere Partei. So steht es zu lesen in einem Artikel, der am 21. Januar dieses Jahres in der Publikation "Demokratischer Widerstand" erschienen ist, einem Organ der radikalen Coronaleugner-Szene.