Auf dem Gelände einer Firma in Moosach, bei der Altkleider gesammelt und sortiert werden, ist am Dienstagmorgen ein toter Mann in einem Kleiderhaufen gefunden worden. Er war allem Anschein nach in einem Altkleidercontainer angeliefert worden, in den er zuvor geklettert sein müsse, wie ein Polizeisprecher am Nachmittag mitteilte. Hinweise auf ein Fremdverschulden habe es nach ersten Ermittlungen nicht gegeben; die Ergebnisse der Obduktion deuteten auf eine Drogenvergiftung hin. Der Mann, ein 20 Jahre alter Afghane, war bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz bekannt. Er lebte zuletzt in einer Aufnahmeeinrichtung in Ingolstadt.