Der Unfall passierte an einer Kreuzung im Lehel. Die zwei Jahre alte Tochter des Münchners, die in einem Kindersitz mitfuhr, wurde leicht verletzt.

Von Joachim Mölter

Ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer, der am vergangenen Mittwoch an einer Kreuzung im Lehel mit einem Auto zusammengestoßen war, ist am Sonntag an den schweren Kopfverletzungen gestorben, die er beim Sturz erlitten hat. Die zwei Jahre alte Tochter des Münchners, die in einem Kindersitz mitfuhr, war bei dem Unfall leicht verletzt worden; beide hatten einen Helm getragen.

Den ersten Ermittlungen zufolge waren sowohl der Fahrradfahrer als auch der 45 Jahre alte Autofahrer trotz roter Ampeln in die Kreuzung eingefahren.