Fans des Fußballclubs Lazio Rom sind am Montagabend, einen Tag vor dem Champions-League-Achtelfinale gegen den FC Bayern, im Münchner Hofbräuhaus mit faschistischen Gesängen auffällig geworden. Ein Handyvideo, das in mehreren italienischen Zeitungen veröffentlicht wurde, zeigt etwa 50 von ihnen in dem Lokal. Sie singen, am Ende des Filmchens ist deutlich der Ruf "Duce, Duce, Duce" zu hören. So bezeichneten die italienischen Faschisten ihren Anführer Benito Mussolini. Auch strecken einige der Beteiligten ihren rechten Arm nach Art des "Römischen Grußes" nach oben, der in Deutschland als Hitlergruß verboten ist.