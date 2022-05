Nur in Münster sind die E-Bikes, die am Straßenrand stehen, teurer als in München.

Strahlender, schöner, teurer: Dieses Bild gibt München an seinen polierten Ecken gerne ab. In einer Kategorie aber hinkt die Stadt überraschend hinterher.

Glosse von René Hofmann

In München geboren, in der ganzen Welt zu Hause: Es ist schon eine Weile her, dass die Süddeutsche Zeitung mit diesem Werbespruch antrat. Dabei stimmt er immer noch. Das eigene, weltweite Korrespondentennetz prägt das Angebot weiter. Damit die in die Ferne entsandten Kolleginnen und Kollegen nicht vergessen, wie es in der Heimat zugeht, kommen sie alle paar Jahre auf Einladung aus der Zentrale für einen Tag zusammen.

Jüngst war es wieder so weit. Für den geselligen Teil des Treffens war ein vorbildlich bayerisches Wirtshaus in einem innenstadtnahen Viertel ausgeguckt. Die erste Erkenntnis, wie es so steht um die Stadt, ließ sich schon auf den Weg dorthin gewinnen: In einem Hauseingang lehnte eine gut erhaltene, fast komplette Golfausrüstung; daran ein Zettel: "Zu verschenken." Die Reaktionen ließen ahnen: Derlei kommt draußen in der weiten Welt wohl nicht allzu oft vor.

Was sich so rechts und links der Straßen findet, erzählt ja oft einiges über eine Gegend. An der Grenze zu Bogenhausen legt ein Immobilienmakler in einem schmucken Kästchen an seinem Schaufenster ein 130 Seiten starkes Hochglanzmagazin zum Mitnehmen aus, das günstigste Angebot darin: 97 Quadratmeter Wohnfläche für 1,9 Millionen Euro. In einer Stadt zu wohnen, in der Golfausrüstungen verschenkt werden, hat eben seinen Preis. Der garantiert dann aber auch "edle Wandfinishs" und eine "überwältigende Lichtfülle", kurzum: München leuchtet in einer ganz neuen Dimension.

Strahlender, schöner, teurer: Dieses Bild gibt München an seinen polierten Ecken gerne ab. Und an denen parken auch zunehmend die neuen Statussymbole: E-Bikes. Eine Studie hat jetzt ermittelt, mit welchen Durchschnittswerten diese in deutschen Städten versichert werden. In Berlin sind es gut 1700 Euro, in Hamburg 2100, in Bremen 2300 und in Düsseldorf 2450.

München? Ist auch da natürlich weiter vorne: Für durchschnittlich 2634 Euro werden E-Bikes hier erstanden und abgesichert. Eine beachtliche Summe, fürwahr. Zum nationalen Rekord in dieser Kategorie reicht das aber nicht. Der geht nach Nordrhein-Westfalen. Die Neu-E-Räder, die in Münster am Wegesrand stehen, sind noch rund 70 Euro teurer. Wer hätte das gedacht.