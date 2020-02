Es ist der Tag nach dem Thüringen-Desaster, und vor dem Münchner FDP-Büro in der Goethestraße haben sich einige hundert Menschen versammelt, um, wie es im Aufruf heißt, FDP und CSU aufzufordern, "nicht mit Faschisten zu paktieren". Charlotte Knobloch, die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde, spricht als Erste und verurteilt die "Wahl der Schande"; den aufsehenerregendsten Auftritt aber hat FDP-Stadtrat Thomas Ranft, der gegen seine eigene Partei demonstriert oder zumindest gegen seine Parteifreunde in Thüringen samt Kurzzeit-Ministerpräsident Thomas Kemmerich, dem er "höchst unanständiges" Verhalten attestiert. Wenig später ist Thomas Lechner an der Reihe, der Oberbürgermeister-Kandidat der Linken. Die Abendluft ist kalt, Lechner hat sich in eine dunkle Jacke gehüllt und einen blau-weiß gemusterten Schal um den Hals gewickelt, mit seinen Bartstoppeln und dem leicht strubbeligen Haar entspricht er dem Klischeebild eines Straßenkämpfers.

Auf kleinen, blauen Zetteln hat er ein paar Stichworte gekritzelt, an diesen entlang hangelnd redet er frei, ziemlich schnell, so schnell bisweilen, dass seine Sätze ihre Wirkung gar nicht so recht entfalten können. Lechner fordert, den 8. Mai, den Tag der Kapitulation Nazi-Deutschlands, zum Feiertag zu machen, er spricht über die unerlässliche Verbindung von Demokratie und Menschenrechten und fordert: "Wir müssen zusammenstehen im Kampf gegen Rechts. Jeder muss zur Antifaschistin oder zum Antifaschisten werden." Drei Minuten Sprechzeit hat jeder Redner, hier ist nicht der Ort für politische Grundsatzreferate. Lechner muss sich ohnehin sputen. Gleich beginnt die Podiumsdiskussion der wichtigsten Münchner OB-Kandidaten im Bellevue de Monaco. Da ist er dabei.

"München kann auch anders!" steht auf Lechners Wahlkampf-Flyer, darunter sein Name und einige Angaben zur Person: "Kulturschaffender + OB-Kandidat (parteilos)". Ja, so ist es: Lechner ist kein Mitglied der Linkspartei. Wer ihm zuhört, hat rasch den Eindruck, einen Freigeist vor sich zu haben, der lieber quer und querbeet denkt, als sich von Programmen und Satzungen zügeln zu lassen. Anders gesagt: Als Parteimensch ist er schwer vorstellbar. Dass er politisch irgendwo links unterwegs ist, hat sich trotzdem herumgesprochen, auch bei den Linken. Vor gut einem Jahr, so erzählt er, haben die Linken-Bundestagsabgeordnete Nicole Gohlke und Landessprecher Ates Gürpinar mal vorgefühlt, ob er für eine Kandidatur zu haben wäre. Nach einer Bedenkzeit hat Lechner Ja gesagt, aber nicht ohne Bedingungen: "Mir war ganz wichtig, dass es glaubwürdig sein muss. Ich will nicht das Vorzeigegesicht sein." Das heißt, er wollte schon auch mitreden, als es um Inhalte und Programme ging. "Das haben wir hingekriegt."

Eine halbe Stunde nach der Demo vor der FDP-Zentrale sitzt Lechner auf dem Podium im Bellevue de Monaco, wo er unter anderem auf Katrin Habenschaden von den Grünen und auf Kristina Frank, die OB-Kandidatin der CSU, trifft, nicht aber auf den Titelverteidiger Dieter Reiter (SPD), der sich, weil erkrankt, von der Stadträtin Anne Hübner vertreten lässt. Es geht um soziale Themen, Wohnungsnot, steigende Mieten, Menschen, die sich die Stadt nicht mehr leisten können, und es geht um Flüchtlinge. Lechner verheddert sich anfangs im Allgemeinen, bringt aber bald seine Gedanken in die Spur. Seine Augen leuchten, wenn er daran erinnert, wie die Flüchtenden im Sommer 2015 am Hauptbahnhof ankamen, und wie die Münchner geholfen hätten, während die Behörden noch in Schockstarre gewesen seien. "Die Zivilgesellschaft ist in die Bresche gesprungen", sagt er. Und wenig später: "Es braucht eine Bewegung von unten." Sätze wie diese sind oft von Lechner hören. Sätze, in denen Skepsis über die staatlichen Institutionen ebenso mitschwingt wie das Vertrauen in die Fähigkeiten der Menschen, die Dinge selbst anzupacken und Lösungen zu finden.

Wenn es jemanden gibt, auf den dies zutrifft, dann ist es Thomas Lechner. So jedenfalls hört es sich an, wenn er, an seinem Arbeitsplatz im Kulturverein Feierwerk sitzend, seinen Lebenslauf erzählt. Die Eltern kommen aus der Oststeiermark, sie sind als "Gastarbeiter" nach München gezogen. Lechner, Jahrgang 1961, wuchs in Sendling und Hadern auf, ging ans Ludwigsgymnasium, wo er erste politische Erfahrungen sammelte und die erste Schülerdemo, an der er teilnahm, gleich selbst organisierte. Den Versuch, nach dem Abitur Jura zu studieren, gab er schnell auf, seine Universität waren die Protestbewegungen der Achtzigerjahre, die Demonstrationen für Frieden, gegen die Nachrüstung, gegen Atomkraftwerke, gegen Wohnungsnot. Ansonsten "hab' ich mich durchgeschlagen mit so Jobs und versucht, ein bisschen was in der Gesellschaft zu verändern".

Aber da war noch etwas, eine Sache die ihm auf der Seele lastete, sein "erster biografischer Bruchpunkt". Lechner ist schwul. "Und obwohl ich im linksalternativen Kontext unterwegs war, hab' ich zunächst kein Coming-out hinbekommen." Lechner, aus dem die Worte sonst nur so raussprudeln, stockt hier ein wenig. "Ab 1987 hab' ich angefangen, an meinem Coming-out zu arbeiten." Dazu ist er als erstes in eine Wohngemeinschaft gezogen, zu einem Heteropärchen, bei dem er sich mit den Worten vorstellte: "Ich glaube, ich bin schwul."

Die nächste Phase fand in der Punkkneipe Café Normal statt, in der er damals arbeitete. Als eine Jubiläumsfeier anstand, hatte er die Idee, als Drag Queen aufzutreten. Er hat sich den entsprechenden Fummel besorgt, hat gelernt, in Stöckelschuhen zu gehen, und drei Songs einstudiert. "Ich war supernervös. Der Laden war voll, aber als beim ersten Refrain von 'Nur nicht aus Liebe weinen' die ganzen Punks und Alternativen mitschmetterten, bin ich wie im Rausch durch dieses Ding geflogen." Da war auch der Szene klar, in welcher Richtung er unterwegs war, und das hat er dann auch den Eltern erzählt. Deren Reaktion: "Warum hast du uns nicht zum Auftritt eingeladen, das hätten wir gern gesehen."