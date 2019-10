Volt - der Name steht in München nun auch für eine neue pro-europäische Partei, die am Samstag einen entscheidenden Schritt in Richtung Münchner Kommunalwahl geschafft hat: Rund 60 "Volter", wie sich die Anhänger der europaweit vertretenen, jungen Partei nennen, haben bei einem Treffen im MVG-Museum den "Kreisverband Volt München" gegründet, ein kommunales Wahlprogramm verabschiedet und auch den ersten offiziellen Vorstand gekürt. Er besteht aus den beiden Ko-Vorsitzenden Sven Heinrici und Katharina Radunz sowie dem Schatzmeister Christian Homann.

Gegründet wurde diese Partei, die europaweit in 30 Ländern vertreten ist, davon in 18 Ländern als zugelassene Partei, als Konsequenz der britischen Brexit-Bestrebungen. Sie steht unter anderem für ein geeintes Europa, für Klimaschutz, für eine humanere Flüchtlingspolitik, für nachhaltige Mobilität und Digitalisierung. Der Name ist keine Abkürzung, sondern soll signalisieren, dass die vorwiegend jungen Menschen "Spannung und Energie in die Politik bringen" möchten. Bei der Europawahl Ende Mai holte Volt in München 2,2 Prozent der Stimmen - wohl auch als Folge der in München recht gut besuchten "Pulse for Europe"-Kundgebungen. Während die Bürgerbewegung "Pulse for Europe" aber dezidiert ohne Parteibeteiligung und nicht als Partei arbeitet, ist Volt eine Partei - beide haben aber dasselbe Ziel: ein demokratisches Europa stärken. Viele "Volter" kamen über die Pulse-Demonstrationen zu der jungen Partei.

Um zur Kommunalwahl am 15. März 2020 in München zugelassen zu werden, muss Volt noch zwei Hürden nehmen: Zunächst wollen Heinrici und Radunz bis Ende November eine Kandidatenliste für Volt München aufstellen, und dann braucht die Partei, weil sie erstmals antreten möchte, bis Anfang Februar 1000 Unterstützer, die sich in Listen im Rathaus dafür eintragen. Die beiden Vorsitzenden sind zuversichtlich, dass das gelingen wird, denn nach einem Start mit zwei Mitgliedern im März 2018 in München zählt der neu gebildete Kreisverband nun bereits 520 Mitglieder. "Wenn wir die mit ihrem Umfeld mobilisieren, müsste die Wahlzulassung gelingen", so die Vorsitzenden.