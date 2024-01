Die Stelle von Kommunalreferentin Kristina Frank (CSU) wird ausgeschrieben. Das hat der Stadtrat am Mittwoch mit großer Mehrheit beschlossen. Frank war 2018 von der damals regierenden Mehrheit aus SPD und CSU ins Amt gewählt worden. Im Jahr 2020 trat sie als Oberbürgermeister-Kandidatin für die CSU an und unterlag in der Stichwahl Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD). Referenten und Referentinnen werden für jeweils sechs Jahre gewählt. Franks Vertrag endet am 31. Juli 2024.