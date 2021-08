Bei dem Brand am Montagmorgen ist ein Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro entstanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus.

Von Joachim Mölter

Bei einem Brand im Klinikum Großhadern ist am Montagmorgen ein Sachschaden in Höhe von rund 200 000 Euro entstanden, Menschen wurden nicht verletzt. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Nach ersten Erkenntnissen waren in der Nähe einer Cafeteria im Erdgeschoss Holzpaletten angezündet worden, die dort gelagert waren. Die Feuerwehr war mehrere Stunden lang beschäftigt, obwohl das um 4.30 Uhr von Mitarbeitern entdeckte Feuer schon nach zehn Minuten unter Kontrolle war. Aber der Rauch hatte sich bereits auf zwei Etagen ausgebreitet. Um ihn zu entfernen, setzten die Einsatzkräfte fünf Elektrolüfter ein. Wegen der Größe und der komplexen Bauweise des Gebäudes dauerte es dennoch vier Stunden, ehe die rund 90 Feuerwehrleute ihren Einsatz beenden konnten. Die Polizei bittet nun um Hinweise, wer zu der angegebenen Zeit in der Marchioninistraße etwas bemerkt hat, das mit dem Brand zusammenhängen könnte; Telefonnummer: 089/291 00.