Mit einer weiteren Aktion in München wollen Aktivisten der "Letzten Generation" auf die Bedrohung durch den Klimawandel aufmerksam machen. Neun Mitglieder der Gruppierung - sieben Männer und zwei Frauen - haben sich am Morgen auf der Luitpoldbrücke unterhalb des Friedensengels festgeklebt und den Verkehr blockiert.

Die Aktion begann um kurz vor 8 Uhr. Die Polizei war fünf, sechs Minuten später am Ort. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei löst die Aktivisten von der Straße.

In Bayern sitzen zur Zeit 13 Menschen vorbeugend in Haft, die an Aktionen der "Letzten Generation" teilgenommen haben. Einer der Aktivisten in der Münchner JVA Stadelheim ist in Hungerstreik getreten. Gegen zwei Aktivisten, die sich im August in der alten Pinakothek an einem Rubens-Gemälde festgeklebt hatten, hat das Amtsgericht München Strafbefehle erlassen.

Einer Pressemitteilung der "Letzten Generation" zufolge sollen an diesem Montag auch in fünf anderen Städten Protestaktionen stattfinden.