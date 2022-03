Per Video schaltet sich Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko aus dem Kriegsgebiet in die Vollversammlung des Münchner Stadtrats - und schildert die erschütternde Lage vor Ort.

Von Nadja Tausche

In einer eindrucksvollen Ansprache hat sich Vitali Klitschko, Bürgermeister der ukrainischen Hauptstadt Kiew, per Video an den Münchner Stadtrat gewandt. "Jeden Morgen, bevor ich meine Augen aufmache, denke ich, das ist ein schlechter Traum", sagte er in seiner Ansprache in der Vollversammlung am Mittwochvormittag. Jeden Tag sehe er gestorbene Zivilisten, die Situation vor Ort sei "dramatisch".

Den russischen Angriff auf sein Land bezeichnete Klitschko als Völkermord. "Das ist ein Genozid", sagte der 50 Jahre alte ehemalige Profiboxer. "Die vernichten die Zivilbevölkerung, die vernichten unser Land." Seine Stadt werde mit Raketen beschossen, die "in einem Radius von 500 Metern jedes menschliche Leben" töteten, sagte Klitschko. Das sei kein Angriff auf das Militär, sondern auf die Bevölkerung. Wie viele Ukrainer bislang gestorben seien, könne er nicht sagen: "Wir können die Leichen nicht zählen."

Die Zusammenfassung der Klitschko-Rede im Video

Gleichzeitig bedankte sich Klitschko bei Deutschland für die Unterstützung: "Das ist sehr, sehr wichtig für uns." Weiter sagte Klitschko: "Wir kämpfen nicht nur für unser Land, wir kämpfen nicht nur für unsere Stadt. Wir kämpfen für Werte, für Prinzipien, die Russland gerade gebrochen hat."

Er rief Deutschland auf, Wirtschaftsbeziehungen zu Russland einzustellen, auch wenn das schwierig sei. "Russland investiert jeden Euro, jeden Cent, in seine Armee." Er betonte: "Wir sind Europäer." Es sei nicht möglich, die Ukraine zu unterstützen und gleichzeitig freundlich zu Russland zu sein. "Es geht für uns ums Leben."

Die fast einstündige Ansprache Klitschkos fand gleich zu Beginn der Vollversammlung des Stadtrats im Showpalast in Fröttmaning statt, wo das Gremium derzeit seine Sitzungen abhält. Im Anschluss gedachten die Stadträte in einer Schweigeminute den Opfern des Krieges. Auch im weiteren Verlauf der Sitzung soll es um die geplante Unterstützung für die Ukraine und ukrainische Kriegsflüchtlinge gehen.

München ist die Partnerstadt Kiews. Dies war auch einer der Gründe, warum Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD), den russischen Dirigenten und Freund von Wladimir Putin, Valery Gergiev, zu einer Stellungnahme gegen den Krieg aufgefordert und ihn dann rausgeworfen hatte, als sie ausblieb.

Die weitere Sitzung des Münchner Stadtrats im Livestream