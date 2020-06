Das Sportartikel-Kaufhaus Karstadt Sports in der Münchner Fußgängerzone steht offenbar vor dem Aus. Am Wochenende wurden Pläne bekannt, dass der gebeutelte Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof auch 20 der 30 Niederlassungen seiner Sportladenkette schließen will - darunter die in München. Offiziell bestätigt ist das bislang nicht.

Die Gewerkschaft Verdi kündigte an, für den Erhalt der Standorte kämpfen zu wollen. Erst am Freitag hatte Galeria Karstadt Kaufhof bekannt gegeben, drei seiner Häuser in München aufzugeben: den Karstadt am Nordbad, den Kaufhof im Olympia-Einkaufszentrum und den Kaufhof am Stachus.

Seit seinem Zusammenschluss vor knapp zwei Jahren zählt der Konzern zu den größten Einzelhändlern in der Münchner Innenstadt, er betrieb laut Branchenexperten bislang mehr als ein Drittel der Warenhaus-Verkaufsfläche innerhalb des Altstadtrings. Zu ihm gehören auch der Kaufhof am Marienplatz, der Karstadt am Hauptbahnhof und der Oberpollinger gleich neben dem Karstadt Sports, der nun schließen soll.