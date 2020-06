Das Unternehmen Galeria Karstadt Kaufhof schließt drei seiner acht Häuser in München. Neben dem Kaufhof am Stachus werden die Standorte am Nordbad und einer der beiden im Olympia-Einkaufszentrum (OEZ) aufgegeben. Nach Angaben der Gewerkschaft Verdi sind etwa 350 Mitarbeiter in München davon betroffen, zwei Drittel von ihnen sind Frauen, die schon lange für das Unternehmen arbeiten. Verdi versuche nun, die Firmenleitung trotz des bereits fixierten Schließungsplans von der Weiterführung zumindest einzelner Standorte zu überzeugen. Dies könnte durch eine Trennung der Sortimente und eine Spezialisierung der einzelnen Häuser auf bestimmte Zielgruppen gelingen, sagte Dominik Datz, der bei Verdi in München zuständig für den Handel ist. In jeden Fall werde es für die von Kündigungen betroffenen Mitarbeiter eine Transfergesellschaft geben.

Die Gewerkschaft hat bereits vor der Bekanntgabe der Entscheidung am Freitag mit einem Kahlschlag in der Landeshauptstadt gerechnet. Die Kaufhäuser der Unternehmensgruppe stehen insbesondere seit dem Zusammenschluss von Karstadt und Kaufhof teils in direkter Konkurrenz. Der Standort Stachus befindet sich nur wenige hundert Meter von jenem am Hauptbahnhof entfernt und unterscheidet sich im Sortiment kaum. Dieses Problem gab es ebenfalls im OEZ, seit dort Kaufhof und Karstadt unter einem Dach firmieren. Das Kaufhaus am Nordbad führte laut Verdi seit jeher ein "Schattendasein", weshalb auch hier das Aus nicht völlig unerwartet komme. Erhalten bleiben in München je ein Haus im OEZ, die Standorte Schwabing, Rotkreuzplatz, Hauptbahnhof und das wichtigste Warenhaus der Gruppe am Marienplatz.

Bei Galeria Karstadt Kaufhof (GKK) gilt derzeit eine Beschäftigungsvereinbarung mit Verdi, wonach bis zum Jahr 2025 betriebsbedingte Kündigungen ausgeschlossen sind. Verdi hätte demnach auf die Arbeitsplatzgarantie pochen und die Schließungspläne ablehnen können. Angesichts der wirtschaftlich schwierigen Lage, insbesondere infolge der Corona-Krise, einigte man sich aber doch auf Gespräche über eine Standortreduzierung und einen damit verbundenen Stellenabbau. "Die Alternative wäre das Aus des ganzen Unternehmens gewesen", berichtet Datz. GKK habe den Gewerkschaftsvertreten zugestanden, dass Mitarbeitervertreter künftig ein Mitspracherecht bei der Neuausrichtung der Warenhäuser haben. Dabei soll darauf hingearbeitet werden, dass sich die Häuser nicht länger kannibalisieren, sondern mit ihren Sortimenten etwa gezielt Frauen ansprechen oder regionale Produkte anbieten.

Die von den Schließungen in München betroffenen Mitarbeiter sollen in einer Transfergesellschaft aufgefangen werden, in der mindestens sechs Monate lang an Perspektiven für die Betroffenen gearbeitet werden kann. Sie sollen währenddessen 90 Prozent ihres bisherigen Gehalts weiter beziehen. Für die Zeit danach sind die Aussichten auf dem Arbeitsmarkt allerdings schwierig. Der Einzelhandel insgesamt befindet sich wegen Corona in einer sehr schwierigen Lage, was auf die Beschäftigung durchschlägt. Einzelne Mitarbeiter könnten womöglich noch bei Kaufhof am Marienplatz unterkommen, dort ist die Fluktuation laut Verdi am größten.

Um doch noch einzelne Standorte zu retten, will sich die Gewerkschaft nun Unterstützung bei der Politik holen und hat bereits erste Gespräche im Rathaus geführt. Darüber hinaus soll es Gespräche über die Reduzierung der Mieten mit den Gebäudeeigentümern geben. Datz schraubt in diesem Punkt allerdings die Erwartungen herunter. Beim OEZ sei ein bundesweiter Mall-Betreiber Ansprechpartner, der bislang kein Entgegenkommen signalisiert habe.