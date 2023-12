Drei Erwachsene und ein Kind sind am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr in einem Aufzug am Münchner S-Bahnbahnhof Karlsplatz (Stachus) eingesperrt worden, weil eine ältere Frau offensichtlich aus Versehen den Notrufknopf gedrückt hatte. Die Eingeschlossenen mussten etwa 45 Minuten in dem Aufzug warten, ehe sie von der Feuerwehr befreit wurden.