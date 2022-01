Von Ornella Cosenza

Das erste Konzert nach dem langen Lockdown. Da muss Itje Kleinert nicht lange überlegen. Es war am 23. Juli: The Notwist. Im Olympiastadion. Sie erinnert sich noch ganz genau. "Ich wäre beinahe kollabiert, gezittert habe ich", sagt sie. Aber im positiven Sinne. Ein Rausch von Glücksgefühlen war das. "Man konnte allen Leuten ansehen, wie happy sie waren, obwohl sie eine Maske aufhatten. An den Augen konnte man es erkennen", sagt Itje Kleinert. Die 37-Jährige rückt als Konzertfotografin die Musiker ins richtige Licht. Auf Konzerten sieht man Kleinert nicht ohne ihre Kamera - ihre Fotografien sieht man auf ihrer Homepage, im visuellen Musikmagazin tune-art auf tumblr und auf ihrem Instagramprofil. Bekannt ist sie in München vor allem unter ihrem Künstlernamen Käthe deKoe.