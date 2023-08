Taucher der Münchner Bereitschaftspolizei haben bei einer Übung im Isarkanal einen versenkten Koffer mit möglichem Diebesgut entdeckt. In dem Gepäckstück befanden sich neben einer Gehwegplatte zur Beschwerung Schlüssel, Münzen, Uhren und Schmuckstücke im Wert von rund 3000 Euro. Die Polizei geht davon aus, dass es sich dabei um eher weniger wertvolle und deshalb aussortierte Stücke aus Einbrüchen in Wohnungen und Geschäfte handelt.

Gefunden wurde der Koffer bei der Conwentzbrücke in Thalkirchen bereits am 11. April. Doch bis jetzt ist es den Beamten nicht gelungen, die Gegenstände zuzuordnen. Bei dem Koffer handle es sich um einen schwarzen Reise-Trolley, der vermutlich von der Brücke aus in den Kanal geworfen worden sei. Bilder der einzelnen Gegenstände können unter diesem Link aufgerufen werden.