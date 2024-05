Zwei Bootsfahrer auf der Isar haben am Dienstagabend gegen 21.30 Uhr einen Großeinsatz ausgelöst. Eine Augenzeugin habe Alarm geschlagen, weil zwei Personen mit einem defekten Schlauchboot im Fluss gesehen worden seien, erklärte die Polizei am Mittwoch. Die Reichenbachbrücke sei für den Verkehr gesperrt worden, um Platz für einen Rettungseinsatz zu schaffen. Ein Hubschrauber sei aufgestiegen, um die beiden zu finden. Insgesamt elf Streifen hätten sich auch an weiteren Brücken flussabwärts positioniert, um Ausschau zu halten. Dazu seien Rettungstaucher bereitgestanden.