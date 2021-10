Am 8. Oktober findet das erste Konzert der Münchner Philharmoniker in der neu errichteten Isarphilharmonie in Sendling statt. Verfolgen Sie das Konzert am Freitagabend hier von 20:15 Uhr an im Stream von BR-Klassik auf Süddeutsche.de.

Da der Münchner Gasteig wegen Renovierungsarbeiten geschlossen werden musste, ist im Stadtteil Sendling eine neue Interimsspielstätte für Kultur und Konzerte entstanden: der Gasteig "HP8" samt der Isarphilharmonie. Benannt ist das Gelände nach der Adresse Hans-Preißinger-Straße 8.

Das Eröffnungskonzert spielen die Münchner Philharmoniker unter der Leitung des Dirigenten Valery Gergiev. Sie können den Auftritt zeitversetzt am Freitag von 20.15 Uhr an auf dieser Seite im Stream von BR-Klassik hören.