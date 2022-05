Kirche in München

Anders als vor einem Jahr will der Münchner Pfarrvikar Wolfgang Rothe bei der Aktion #liebegewinnt heuer keine gleichgeschlechtlichen Paare segnen. 2021 sei die Aktion noch "ein starkes Zeichen" gegen das kurz zuvor vom Vatikan erlassene Verbot solcher Segensfeiern gewesen, teilt er mit. Durch ihre Wiederholung würde ihr dieser Charakter genommen, "sie würde zum Ritual".

Auch sei es nicht gelungen, "in München und Umgebung eine Kirche zu finden, in der ein solcher Gottesdienst hätte gefeiert werden können". Entsprechende Anfragen seien ignoriert oder abgelehnt worden. Das Erzbischöfliche Ordinariat verweist in dem Zusammenhang auf die Zuständigkeit der örtlichen Pfarreien.