Sein Vater und sein Halbbruder haben ihn so heftig geschlagen, dass Sheikh Diallo sein rechtes Auge verlor. Heute trägt er an der Stelle eine Augenprothese, die man im ersten Moment gar nicht als eine solche erkennt.

Von Louis Seibert, München

Am liebsten würde er als der Mensch akzeptiert werden, der er ist. Sheikh Diallo, 38, aufgewachsen in der senegalesischen Hauptstadt Dakar, ist vieles: Sohn eines Imams, gelernter Polsterer, ein leidenschaftlicher Schwärmer für schöne Schuhe und feine Hemden. Und er ist schwul. Eigentlich kein weiter bemerkenswerter Umstand. Doch für Diallo wurde die eigene sexuelle Orientierung zum Verhängnis. Von dem eigenen Vater verprügelt, verfolgt in einem Land, in dem Homosexualität weithin als Todsünde gesehen wird, floh er. Seit mehr als fünf Jahren lebt Diallo nun in Deutschland. Es ist ein Leben in Sicherheit. Aber auch eines auf Zeit. Nach wie vor ist er hier von den Behörden nur geduldet. Sein Asylantrag wurde abgelehnt, derzeit wartet er auf den Beginn des Wiederaufnahmeverfahrens.