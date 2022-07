Am Tag der offenen Tür der Staatsregierung geht es um einen Dialog mit den Bürgern. Dazu gibt es Konzerte und Kabarett im Hofgarten.

Das ministerpräsidiale Büro darf man nicht alle Tage durchschreiten. Einen Rundgang durch die Staatsregierung bietet nun der Tag der offenen Tür am 23. Juli - und erfüllt eine nicht unwichtige politische Funktion: Er bietet Raum für einen Austausch der Regierung mit ihren Bürgern. Umwelt- und Gesundheitsschutz, Chancengleichheit und Digitalisierung - das sind die zentralen Themen der geplanten Bürgersprechstunden, die den Austausch mit den Ministern der jeweiligen Themengebiete erlauben.

Daneben wird im Hofgarten ein Unterhaltungsprogramm geboten: Nach einer Eröffnung durch die Blaskapelle Quetschnblech folgen Auftritte des bayerischen Trachtenverbands und anderer bayerischer Volksmusikgruppen. Nachmittags ist der Kabarettist Wolfgang Krebs zu erleben, dessen aktuelles Programm "Vergelt's Gott" unter anderem in der bayrischen Politikwelt spielt. Bayerischen Rock bieten danach die schon in den frühen Achtzigerjahren in Bayern Kult gewordene Spider Murphy Gang und die neuere Folkrockband Django 3000.

Hofgartenfest und Tag der offenen Tür der Bayerischen Staatsregierung, Samstag, 23. Juli, rund um die Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 10 - 21 Uhr