Von Sebastian Krass

"Städtebauliche Parasiten", so hat der CSU-Landtagsabgeordnete Robert Brannekämper die geplanten zwei 155-Meter-Hochhäuser an der Paketposthalle genannt. Als "Querdenker" bezeichnete Investor Ralf Büschl daraufhin Brannekämper und seine Leute. Zwei Männer also, die bei der Wortwahl gern in die Vollen gehen, aber noch nie öffentlich ihre Argumente direkt ausgetauscht haben. Am Montagabend war es nun so weit, bei einer Podiumsdiskussion in der Reihe SZ im Dialog hieß das Thema "Braucht München Hochhäuser?".