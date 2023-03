Hakenkreuzschmierereien in Planegg und Thalkirchen

Das für politisch motivierte Kriminalität zuständige Dezernat 4 der Münchner Kripo ermittelt wegen zwei Hakenkreuzschmierereien vom Wochenende: Im Sperrengeschoss des U-Bahnhofs Thalkirchen entdeckte ein Passant acht der verbotenen Symbole sowie drei Schriftzüge mit dem Begriff "Kampf", die vermutlich zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 10.30 Uhr, dort hingesprüht wurden.

Im Skaterpark an der Feodor-Lynen-Straße in Planegg bemerkten Gemeindemitarbeiter ein 50 mal 50 Zentimeter großes Hakenkreuz, das zwischen Samstag- und Sonntagabend auf den Boden gesprüht wurde. In beiden Fällen bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 089/29100.