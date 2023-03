Das Haidhausen-Museum nimmt die Geschichte des Viertels vor der Eingemeindung in die Stadt München 1854 in den Blick. Eine Zeit, der manche Bewohner nachtrauerten.

Von Patrik Stäbler

Es sind wehmütige Erinnerungen des Bäckermeisters Th. Solleder, die man 1870 in der "Haidhauser Bürgerchronik" zu lesen bekommt. "Die Wiener Straße war (...) viel zu wenig Großstadtstraße, um sich darin verloren zu fühlen. Fast alle Häuser waren noch klein, einstöckig und behäbig die der Gewerbetreibenden, meist mit äußeren Treppenbauten die Herbergen, in denen sich zwei bis drei Familien die Räume des Hauses teilten." In jenem dörflichen Haidhausen breitete sich laut Solleder schon früh der "Abendfrieden" in den Straßen aus. "Man setzte sich vor das Haus, um mit dem Nachbarn hüben oder drüben ein paar Worte zu tauschen oder in den versinkenden Abend hineinzuhorchen, denn kein Auto, keine Straßenbahn, kein Radfahrer störte."

Manche Haidhauserin und mancher Haidhauser sehnte sich damals, vor mehr als 150 Jahren, wohl nach der guten alten Zeit zurück - und bedauerte die 1854 erfolgte Eingemeindung in die Stadt München. Dabei hatten die Menschen in dem zuvor eigenständigen Dorf jahrelang darauf gedrängt. So sprachen sich 1848 bei einer Volksabstimmung 614 Haidhauser für eine Eingemeindung aus - und nur ein einziger dagegen.

"Man wollte zur Stadt gehören, weil sich vor allem das Gewerbe eine Aufwertung versprach", sagt Hermann Wilhelm. Der Gründer und Leiter des Haidhausen-Museums hat eine Ausstellung konzipiert, die die Geschichte des Orts bis zur Eingemeindung erzählt. "Ein Straßendorf vor den Toren der Stadt", heißt die Schau, die am Sonntag eröffnet wird und von einem Haidhausen erzählt, das so gar nichts mit dem quirligen, trendigen und teuren Viertel von heute zu tun hat.

Bereits 808 wurde "Haidhusir", übersetzt: Häuser auf der Heide, erstmals urkundlich erwähnt - mithin 350 Jahre vor München. Und dennoch war die spätere Landeshauptstadt maßgeblich prägend für die Entwicklung des benachbarten Dorfs, vor allem durch die nach München führende Salzstraße. Sie nimmt das erste von insgesamt 14 Kapiteln der Ausstellung ein, in dem es unter anderem um den Brückenstreit und Herzog Heinrich den Löwen geht. Schließlich legte dieser mit der neuen Isarbrücke am Ort der heutigen Ludwigsbrücke den Grundstein für den Aufschwung Münchens - und damit für den Aufschwung Haidhausen. Die Salzstraße entlang der heutigen Einstein-, Kirchen- und Inneren Wiener Straße wurde zur "Lebensader des Straßendorfs", sagt Wilhelm.

Was die Entwicklung Haidhausens in den folgenden Jahrhunderten angeht, so verzichtet der Heimatforscher in seiner Ausstellung auf eine allzu tiefgehende oder gar umfassende Darstellung. Vielmehr wirft er einzelne Schlaglichter auf bedeutsame oder auch kuriose Aspekte der Ortshistorie. So dreht sich ein Kapitel um den "Haidhauser Lehm" und die vielen Ziegelbrennereien im Dorf, die den Baustoff für zahllose Gebäude des alten Münchens lieferten, darunter die Frauenkirche und große Teile der Stadtmauer.

In weiteren Vitrinen geht es etwa um das Leprosenhaus am Gasteig, wohin ab dem 13. Jahrhundert Leprakranke abgeschoben wurden - "wohlweislich vor die Tore der Stadt", sagt Hermann Wilhelm. Aus dieser Einrichtung wurde später das Siechenhaus, ab 1795 ein "Armenversorgungshaus" und hundert Jahre danach das Gasteig-Spital - bis selbiges abgerissen und an seiner Stelle in den 1980er-Jahren ein Kulturzentrum entstand.

Detailansicht öffnen Der früher noch dörfliche Wiener Platz. (Foto: Haidhausen-Museum)

Detailansicht öffnen Das ehemalige Eingangsgebäude des Klinikums rechts der Isar an der Ismaninger Straße. (Foto: Haidhausen-Museum)

Doch so weit voraus blickt die Ausstellung nicht. Stattdessen geht es in einem weiteren Kapitel um die Rolle des Adels in Haidhausens - und speziell um das Preysing-Schloss, das 1840 zum Kloster wurde und auf dessen Areal heute das Kirchliche Zentrum liegt. Außerdem wird die Entstehung der Haidhauser Herbergshäuser beleuchtet, die Geschichte des Johannisplatzes und die Anfänge des Krankenhauses rechts der Isar. Schlusspunkt der Ausstellung ist die Eingemeindung am 1. Oktober 1854, als das gut 6000 Einwohner zählende Haidhausen mit Giesing und der Au zum Bestandteil von München wurde.

Damit einher ging der Startschuss für "ein neues Kapitel Vorstadtgeschichte", wie es Hermann Wilhelm formuliert. Strom und Wasserkraft veränderten den Alltag, neue Verkehrsmittel wie Auto, Tram und Fahrrad eroberten das Straßenbild, und rege Bautätigkeit führte zu einem immensen Wachstum, sodass die Bevölkerung des einstigen Straßendorfs bis 1910 bis auf 61 000 Menschen anstieg.

Diese Entwicklung gefiel jedoch nicht allen Bewohnerinnen und Bewohnern, wie die Worte von Th. Solleder zeigen, mit denen die Ausstellung endet. Der Bäckermeister trauerte noch Jahre nach der Eingemeindung jener Gemütlichkeit des alten Haidhausens nach. Und: der "nun gänzlich verschwundenen beschaulichen Abendruhe vergangener Tage".

Die Ausstellung "Ein Straßendorf vor den Toren der Stadt - Zur Geschichte der Vorstadt Haidhausen bis zur Eingemeindung 1854" wird am Sonntag, 2. April, um 14 Uhr im Haidhausen-Museum eröffnet. Anschließend ist sie bei freiem Eintritt sonntags von 14 bis 17 Uhr sowie von Montag bis Mittwoch zwischen 17 und 19 Uhr zu sehen. Begleitet wird die Ausstellung von einem gleichnamigen Buch mit 200 Abbildungen, das zum Preis von 30 Euro im Museum und in Haidhauser Buchhandlungen erhältlich ist.