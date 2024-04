Kurz vor seinem Lebensende hat der Kirschbaum ein letztes Mal geblüht und damit eine der malerischsten Ecken in Haidhausen noch etwas pittoresker gemacht. Doch dann rückten Montag vor einer Woche die Bauarbeiter an und sägten das Gehölz samt seiner weißen Blütenpracht um, sodass an dieser Stelle jetzt ein gähnendes Loch klafft - direkt vor dem denkmalgeschützten Üblacker-Häusl, jenem früheren Herbergsanwesen in der Preysingstraße, das heute ein Museum sowie wechselnde Kunstausstellungen beheimatet.