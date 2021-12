Polizei in München : Mann ohne Maske droht S-Bahn-Passagieren mit dem Tod

Der 54-Jährige soll in einer S-Bahn am Ostbahnhof Reisenden gedroht haben, sie abzustechen, wenn sie ihn auf den Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz ansprechen würden. Zuvor wurde er bereits am Hauptbahnhof auffällig.