Noch ist die Saison nicht vorbei. Ehe man sich am Gärtnerplatz in die verdienten Theaterferien verabschiedet, stehen unter anderem noch das Open-Air-Konzert am 23. Juli und die Abschluss-Gala "Finalissomo" am 27. Juli an. Auch wenn der Herbst gedanklich noch fern ist: Schon jetzt kann man sich Karten für die kommende Spielzeit sichern im Vorverkauf, der an diesem Samstag, 15. Juli (10 Uhr) für die Vorstellungen bis einschließlich 30. November startet.

Eröffnet wird die Saison mit drei Musical-Spielzeitpremieren: dem Klassiker "My Fair Lady" (von 15. September an), Monty Python's "Das Leben des Brian" (20. September) und dem Broadway-Hit "Tootsie" (27. September). Auch für die ersten Premieren der neuen Spielzeit, Mozarts "Die Zauberflöte" (22. Oktober), und das Ballett "Peer Gynt" (24. November) kommen schon Karten in den Verkauf.

Vorverkaufstart am Gärtnerplatztheater, 15. Juli, 10 Uhr, Tel. 2185 1960 oder auf www.gaertnerplatztheater.de.