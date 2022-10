Auf ein Frühstück vor dem Spaziergang am Kanal

Café Tribeca in Gern

Das Tribeca in Gern ist Café, Patisserie und Spezialitäten-Laden in einem. Die Einrichtung ist ebenso zusammengewürfelt wie die Menschen, die das Lokal besuchen.

Von Daniel Thoma

Das Tribeca in Gern besucht man am besten an einem lauwarmen Herbsttag, wenn die Sonne scheint und die Blätter sich verfärben. Bei einem Cappuccino oder einer heißen Schokolade kann man auf der großen Terrasse entspannt dem herbstlichen Farbenspiel zusehen.

Doch auch für denjenigen, der keinen Platz mehr im Außenbereich ergattert und sich drinnen einen Tisch sucht, lohnt sich der Besuch. Gleich am Eingang fallen die Wandregale voll mit mediterranen Ölen, Weinen und Gewürzen auf, die zum Verkauf stehen. Die Einrichtung wirkt ein bisschen zusammengewürfelt, nicht wie aus dem Möbelkatalog. In einem Eck stehen gepolsterte Sessel und Sofas, im anderen eher klassische Gastro-Tische. Zwischendrin stechen bunte Deko-Artikel raus, die gemeinsam mit dem Mobiliar dem großen offenen Raum liebevoll ausfüllen. Passend dazu werden Getränke und Speisen in buntgemischten Tassen und Tellern serviert.

Hinter der Theke steht eine silberne Siebträgermaschine, neben der Kasse kann man einen Blick auf die verlockende Kuchenauswahl werfen. Wer eher nach etwas Herzhaftem sucht, findet daneben ein großes Angebot an belegten Broten, Focaccia und anderen Leckereien. Eigentlich ist für jeden etwas geboten, was sich auch im Klientel widerspiegelt. An den Tischen sitzen Studierende und Schülerinnen genauso wie junge Familien und Senioren. Hier wird der fünfte Geburtstag vom Sohn und der Achtzigste von der Oma gefeiert.

Nur allzu spät darf die Feier nicht sein, denn das Tribeca versteht sich als Tagescafé und ist von 9 bis 18 Uhr geöffnet, dafür aber sieben Tage die Woche. Benannt ist das Café nach dem berühmten New Yorker Künstlerviertel. Dort steht der Name für "Triangle Below Canal Street", eine Ortsbeschreibung, die auch auf das Münchner Café zutrifft. Sowohl der Biedersteiner als auch der Nymphenburger Kanal sind nur einen kurzen Fußweg entfernt.

Detailansicht öffnen Die Einrichtung wirkt ein wenig zusammengewürfelt. In den Wandregalen stehen Öle, Weine und Gewürze zum Verkauf. (Foto: Catherina Hess)

Detailansicht öffnen In der Kühltheke finden sich Kuchen und Sandwiches. (Foto: Catherina Hess)

Was gibt es und was kostet es?

Auf der Karte stehen Frühstücksklassiker wie Spiegelei mit Bacon und Tomate-Feta-Omelette für je 5,50 Euro oder Rührei mit Eismeerkrabben für 6,50 Euro. Außerdem gibt es griechischen Joghurt mit Honig, wahlweise getoppt mit gerösteten Walnüssen (3,70 Euro), frischem Obst oder Biskuit und Ananas (4,80 Euro) oder als Müsli ohne beziehungsweise mit Obst (3,20 Euro/4,50 Euro)

Ein Highlight sind die Sandwiches. Besonders empfehlenswert sind das Baguette mit Serrano-Schinken und Manchego für 3,80 Euro, der Mykonos-Toast mit Kräuterschinken, Butterkäse, Rucola und Tomate für 3,50 Euro und die Tramezzini mit Thunfisch und Gurke für 3,20 Euro. Für Vegetarier bietet sich das Veggie-Ciabatta mit pikanter Feta-Creme, Tomate und Paprika an für 3,50 Euro.

Ideal für längere Runden und den größeren Hunger ist die Étagère mit verschiedenen Aufschnitt- und Käse-Spezialitäten sowie hausgemachter Marmelade. Für elf Euro pro Person ist hier für jeden etwas dabei. Wenn man etwas kritisieren möchte am Angebot, dann dass die Auswahl an vegetarischen und veganen Speisen eher überschaubar ausfällt.

Den Kaffee (2,80 Euro) gibt es auch mit pflanzlicher Milch. Der Cappuccino kostet 3,30 Euro, ein Milchkaffee 3,50 Euro. Einen Espresso gibt es für 2,20 Euro, 3,80 Euro kostet der Doppio. Ein besonderer Genuss ist der Mexikana, ein Kaffee mit Schokolade für 4,80 Euro. Wer keinen Kaffee mag, kriegt eine heiße Schokolade für 3,50 Euro oder zum selben Preis verschiedene Teesorten.

Café Tribeca, Klugstraße 134, 80637 München, Telefon 089 14342923; Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr.