Kardinal Reinhard Marx beim Fronleichnamsgottesdienst auf dem Marienplatz in München im Jahr 2017.

In den vergangenen beiden Jahren war die Fronleichnamsprozession wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Nun werden wieder Tausende Menschen in München erwartet.

Nach zweijähriger Corona-Pause werden wieder Tausende Menschen zur Fronleichnamsprozession in München erwartet. Erzbischof Reinhard Marx werde am kommenden Donnerstag (16. Juni, 9 Uhr) ein Pontifikalamt auf dem Marienplatz feiern, teilte das Erzbistum am Donnerstag mit.

Die anschließende Prozession führe über die Residenzstraße zur Ludwigskirche zum Segensaltar und dann zurück zum Marienplatz, wo der Segen gespendet werden soll. Bei einer besonderen Gabenprozession sollen sich außerdem Hilfsorganisationen vorstellen, die Geflüchtete unterstützen und Hilfe in der Ukraine leisten, hieß es weiter.