Zu einem schweren Unfall ist es am Montagmorgen in einem Fitnessstudio in München-Freiham gekommen. Ein Besucher des Studios ist während seines Trainings an den Geräten in der Nähe einer Fensterfront durch ein plötzlich herabstürzendes Fenster so schwer getroffen worden, dass er bewusstlos liegenblieb, berichtet die Feuerwehr.

Das Fenster habe sich aus noch unbekannter Ursache gelöst. Anwesende leisteten sofort Erste Hilfe und alarmierten über den Notruf die Rettungskräfte. Aufgrund des Verletzungsmusters des Unfallopfers mussten ihn die Helfer mit einer Drehleiter aus dem Gebäude bringen. Ein Team des Rettungshubschraubers Christoph 1, das gerade die Einsatzstelle überflogen habe, sei sofort zur weiteren Behandlung des Verletzten hinzugezogen worden. Danach brachte ihn der Rettungsdienst in den Schockraum einer Münchner Klinik.

Die Frau des Unfallopfers, die gleichzeitig in einer anderen Abteilung des Studios trainierte, musste von der Feuerwehr psychologisch betreut werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang und prüft nach eigenen Angaben dabei auch, ob eine fahrlässige Körperverletzung vorliegt - und wer verantwortlich sein könnte.