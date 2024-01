Die Stadt wird den am 7. Januar verstorbenen Franz Beckenbauer ehren, indem sie eine Straße oder einen Platz nach ihm benennt. Darüber herrschte spontan nach der Todesnachricht politisch bereits Einigkeit, nun hat dieser Plan auch die erste Hürde genommen. Der Ältestenrat des Stadtrats hat sich nach Informationen der SZ am vergangenen Freitag dafür ausgesprochen und intern bereits über mögliche Örtlichkeiten gesprochen. Am Sonntag ist der Vorstandschef des FC Bayern, Jan-Christian Dreesen, bei einem Fanclub-Besuch im Allgäu vorgeprescht und soll laut dem Münchner Merkur die Umbenennung der Werner-Heisenberg-Allee an der Fröttmaninger Arena angeregt haben.