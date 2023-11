Die Lufthansa will ihr Angebot an Langstreckenflügen im kommenden Jahr am Flughafen München so stark ausbauen wie noch nie. "Wir planen das größte Langstreckenwachstum in der Geschichte der Lufthansa hier in München", sagte Lufthansa-Airlines-Vorstandschef Jens Ritter bei einem Pressetermin am Flughafen am Dienstagabend.