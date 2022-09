Von Max Fluder

Als Louis Edlinger das erste Mal seit Monaten wieder zu Hause war, musste er weinen. Nicht viel hatte sich verändert, zumindest nicht an dem alten Haus direkt am Walchensee. Die gleichen Räume; der Blick über den See; die vielen Treppen, so wie es sie in vielen alten Häusern in Bayern gibt. Und doch war für den damals 15-jährigen Louis alles anders. Denn Louis musste einsehen, dass es von diesem Moment an Hürden gab, die ihn früher nicht gekümmert haben. Dass die ganzen Stufen, auf denen er früher herumtobte, jetzt nicht mehr passierbar waren. Zwei Stufen ins Wohnzimmer hinunter, fünf zum See.

Louis hatte 2009 einen Skiunfall. Seitdem sind seine beiden Beine gelähmt, er sitzt im Rollstuhl. An den Moment, als er das erste Mal nach fast elf Monaten im Unfallklinikum nach Hause kam, kann er sich noch gut erinnern. Heute, ein gutes Dutzend Jahre später, sagt Louis: "Dieser Moment, in dem das alte Umfeld damit geclasht ist, nicht mehr laufen zu können - das war für mich ein Schockmoment." Es war etwas, das er akzeptieren lernen musste. Und letzten Endes musste er Wege finden, die ihm vorher unbekannten Hürden zu überwinden. Weitermachen also. Doch wie geht das?

Louis hat, wenn man es so deuten will, eine Antwort gefunden auf diese Frage, es ist eine musikalische. Er komponiert Filmmusik. Zuletzt schrieb er den Soundtrack für den Film "Wer gräbt den Bestatter ein?", eine Komödie, die im Herbst im Kino zu sehen sein wird. Unter anderem schrieb er dafür "Lebn" - einen Song darüber, zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Aber eben auch darüber, das zu machen, was man will, was einen erfüllt. "Man muss eine Aufgabe im Leben haben", sagt Louis. Und weiter: "Ich glaube, es gehört ein kleines bisschen Glück dazu, dass ich so schnell gefunden habe, was ich liebe. Denn ich will nichts anderes machen als Filmmusik und Musikproduktion."

Ein Donnerstagmittag im August. Louis sitzt auf einer grauen Couch in seinem Studio in einem Industriegebiet von Berlin und blickt in seine Laptop-Kamera. Er ist zu spät zum Gespräch gekommen, im Stahllager, das er durchqueren muss, um zu seinem Arbeitsplatz zu kommen, gab es einen Unfall. Dem Mann sei nichts Schlimmes passiert, aber aufgewühlt sei er jetzt ein bisschen, sagt Louis. Man merkt es ihm nicht an, wie ruhig er dasitzt: lächelnd, die Haare ordentlich zur Seite und in einem T-Shirt mit Walchenseemotiv. Die Heimat also.

Er spielte früher Schlagzeug. Das musste er nach dem Unfall aufgeben

Louis Edlinger hat eine Behinderung, ja. Sie gehört zu seinem Leben dazu, aber sie bestimmt es nicht - auch wenn das für manche Menschen von außen betrachtet nur schwer zu verstehen ist. Dass er gelähmt ist, lässt sich aber auch nicht einfach wegdenken. Zumal in seinem Fall die Musik und alles, was aus ihr folgte, nicht ohne die Lebensumstellung nach seinem Unfall zu verstehen ist. Ein bisschen ist es wie bei einem guten Song, alle Spuren sind verwoben und ergeben ein Ganzes.

Die Kindheit am Walchensee beschreibt Louis als idyllisch. Der Familie gehört eines der wenigen Häuser direkt am See. In die nächstgrößere Stadt, Garmisch-Partenkirchen, ging es dann auf die weiterführende Schule. Er skatete viel, "wie viele Kinder auf dem Dorf halt", das erste Instrument, das er lernte, war das Schlagzeug, womit er aber nach dem Skiunfall aufhören musste.

Der Skiunfall also. Der Sport wird in Louis' Heimat großgeschrieben, klar, der Herzogstand liegt vor der Haustür. "Skifahren war das, was man im Winter halt machen konnte." Und Louis fuhr gerne - teils auch in Wettkämpfen. Bis er sich am 14. Februar 2009 verletzte. Es war Valentinstag, Louis war tagsüber bei seinem Vater in München und hatte noch ein Date in Garmisch. Als er dann am späten Nachmittag am Herzogstand zusammen mit zwei Freunden oben ankam, war der Tag auf der Piste schon fast wieder vorbei. Das Wetter wurde schlechter. "Das Letzte, was ich weiß, ist, dass ich die Ski vor mir habe und in sie reingehe, dann setzt meine Erinnerung aus", sagt er.

Er wurde stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht. Keiner wusste, ob er überleben würde

Das Nächste, an das er sich erinnern kann, ist das Aufwachen in der Unfallklinik Murnau. Alles, was er über die Zeit dazwischen weiß, erfuhr Louis aus Erzählungen. Dass er einen Ski verlor und auf der Suche nach ihm ein Schneebrett auslöste. Dass es ihn mitriss, an Bäumen und Felsen vorbei, bis es ihn um einen Baum an einer Lichtung "wickelte", wo ihn ein Kumpel fand. Dass es Schwierigkeiten mit dem Rettungshelikopter gab, weil das Wetter immer schlechter wurde. Dass er stark unterkühlt ins Krankenhaus gebracht wurde und man angesichts vieler Komplikationen nicht wusste, ob er überleben würde.

"Ich habe die Welt neu entdeckt, wie ein Kind."

"Nach zwei Wochen bin ich aus dem Koma aufgewacht und habe dann gesagt: 'Übrigens, ich spüre meine Beine nicht.' Aber mein Kopf war klar, das war gut", sagt Louis. Die Anstrengungen waren groß, um wieder zurück ins Leben zu kommen. Der Wiederaufbau der Muskeln, der Stimmbänder, der Fähigkeiten: sprechen, heben, aufrecht sitzen. Er sagt: "Das ist wie eine neue Geburt gewesen, ich musste alles neu lernen. Ich habe die Welt neu entdeckt, wie ein Kind."

Er trifft diese Aussage ganz entspannt, genauso wie er über den Unfall und den Klinikaufenthalt spricht. Detailreich, ruhig auch mal mit Pathos, aber nie besonders resigniert. Diese Geschichte erzähle er öfter, sagt Louis und schmunzelt. Gerne auch mal im beruflichen Kontext, damit das Gegenüber ihn einzuschätzen weiß, Vertrauen aufgebaut wird. Ein Eisbrecher, quasi, denn in der Filmwelt, in der er sich als Komponist bewegt, sind Kontakte alles.

Die Musik wurde für ihn eine Möglichkeit, in eine andere Welt aufzubrechen

Zur Musik kam Louis noch im Krankenhaus. C-Dur-Tonleitern musste er als Teil seiner Ergotherapie spielen, immer wieder. Und auf einmal mochte er das Klavier, obwohl er vorher kein großer Fan war, sagt er: "Ich habe die Schwingungen von der Musik als total schön empfunden. Ich mochte es, mich mit dem auseinanderzusetzen."

Als er nach insgesamt fast elf Monaten Klinikaufenthalt wieder dauerhaft bei sich zu Hause lebte, blieb er bei der Musik. Sie wurde für ihn eine Möglichkeit, in eine andere Welt aufzubrechen. Die Welt der Töne, der Harmonien. "Ich glaube, das hat mit dem Unfall zu tun gehabt, dass ich mich da so hingezogen gefühlt und den Ausgleich gesucht habe, wie zu so einer zweiten Welt", sagt er.

Er fing an, zu singen, eigene Songs zu schreiben, zu komponieren. Und wollte nie mehr aufhören. "Die Texte in meiner Singer-Songwriter-Phase waren auf Englisch, einige haben mit meinem Unfall zu tun. Zu 100 Prozent habe ich das damit verarbeitet", sagt er. Und während andere abends feiern waren, saß er oft am Klavier. Klar, er war auch mal unterwegs, aber eben nicht so oft, dafür fühlte er sich im Rollstuhl noch zu unsicher.

Was es heißt, sich mit einem Rollstuhl fortzubewegen, und worauf er mit den Lähmungen an seinen Beinen achten muss, das hat Louis auf "die harte Tour" gelernt. Mehrmals schon hat er sich die Beine verbrannt, weil er mit Laptop und Ladekabel im Bett lag und nicht spürte, wie es unter der Decke immer heißer wurde. Einmal - er war mit Freunden unterwegs, feiern - zog er sich einen Dekubitus zu, saß sich wund. Er musste für mehrere Wochen ins Krankenhaus. Nicht zum ersten Mal.

Zehn Jahre nach seinem Unfall fuhr Louis wieder Ski, diesmal mit einem Monoski in Slowenien, nahe der Grenze zu Kärnten. In einem solchen Ski befindet sich der Fahrer über einer breiten Kufe und hält, um zu navigieren, in beiden Händen kleine Unterarmstützen, an deren Ende wiederum kleine Ski sind. Für Louis war es einfach, wieder reinzukommen in den Sport. "Ich kenne ja das Verhältnis Schnee und Ski in- und auswendig", sagt er. Und dann, ganz am Ende, er will eigentlich nur bremsen, stürzt er. Ellenbogenbruch, gesplittertes Radiusköpfchen, zwei Monate im Krankenhaus und auf Hilfe von anderen angewiesen.

Im Nachhinein, sagt Louis, sei er froh, dass die Sache mit dem Schneebrett passierte, als er noch so jung war. Da sei man noch hoffnungsvoll, flexibel, passt sich an. "Naiv" ist ein Wort, das Louis benutzt. Und man kann lernen, dankbar zu sein, für das, was man im Leben hat. Er sagt: "Man kann sich zurücklehnen und sagen, das ist doch nicht wirklich schlimm. Ich kann zurückdenken und sagen: Hey, dir geht es gut, Mann. Du hast keine gesundheitlichen Probleme, keiner deiner Freunde hat sie." Von Kleinigkeiten im Alltag, die mal schiefgehen, lasse er sich nicht mehr aus der Reihe bringen.

