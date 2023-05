Bekannt ist die Maximilianstraße als teure Einkaufsmeile. Trotzdem ist sie nicht nur ein Ort der Upper-Class. Nein, es gibt dort auch den Münchner Untergrund. Dort, wo die Straße den Altstadtring kreuzt, geht es nämlich runter in das Maximiliansforum, wo derzeit in der Unterführung das "Ohne Grund und Boden"-Festival läuft. Dieses wird vom Kollektiv Point Of No Return (P.O.N.R.), der Färberei und dem Kösk organisiert und bietet einen Mix aus Kunst, Musik, Performances und Workshops. Die nächsten Programmpunkte stehen am 2. Juni an: Eine Rollschuh-Disko um 15 Uhr, und um 19 Uhr Konzerte von Wildes und Dürre Ringer. Am 10. Juni folgt um 14 Uhr eine Krachparade mit Gewitter-Maschine. Am 16. Juni gibt es ab 16 Uhr Workshops und um 20 Uhr Konzerte von Pico Be und Manuela. Auch am 23. Juni gibt es Workshops und um 20 Uhr improvisierten Noise mit Anthômas. Beim "Closing" am 28. Juni werden ab 18 Uhr bei einer "spekulativen Auktion" die Festivalkunstwerke versteigert. Es gibt eine "Neuaufguss-Performance", Essen und Musik.

Ohne Grund und Boden-Festival, bis 28. Juni, Maximiliansforum, Unterführung Maximilianstrasse/Altstadtring, www.maximiliansforum.de