Ein neunjähriges Kind ist bei einem Unfall schwer verletzt worden, als es hinter einem Bus hervorlief. Wie die Polizei berichtet, stieg der Junge am Dienstag gegen 17.40 Uhr an einer Haltestelle an der Dülferstraße in Feldmoching aus dem Linienbus. Anschließend wollte er über die Straße laufen, doch in diesem Moment fuhr ein 41-jähriger Münchner mit seinem Auto am Bus vorbei.