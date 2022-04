Tausende Fans tanzen auf der Leopoldstraße, schwenken Fahnen, jubeln und lassen ihre Mannschaft hochleben. Die Lokale sind voll. Die Polizei muss die Münchner Freiheit für die Menschenmassen und den nicht enden wollenden Autokorso sperren. Ein paar Fans kassieren Anzeigen, weil sie Feuerwerk abbrennen. Erst gegen drei Uhr nachts beruhigt sich die Lage wieder. So feierten die Italiener vergangenen Juli die Europameisterschaft in München.

Nach dem zehnten Meistertitel des FC Bayern in Folge ist es in der Nacht auf Sonntag in München eher ruhig geblieben. Der Polizei waren keine Autokorsos bekannt, nicht einmal Verkehrsbehinderungen oder Ruhestörungen. Auch auf dem Frühlingsfest hielt sich zumindest der rote Rausch in Grenzen - von den beiden Fans im Bild vielleicht einmal abgesehen.

Der Spott der übrigen Fußballrepublik waren dem Rekordmeister und der Stadt in den sozialen Medien sicher. "Ich lass mal eben eine Nadel auf der Leopoldstraße fallen", schrieb einer. Andere posteten alte Bilder des menschenleeren Marienplatzes und machten sich über die vermeintliche Ekstase bei der Meisterfeier lustig. Dabei steigt die Sause mit der Meisterschale auf dem Rathausbalkon und darunter erst noch, traditionell nach dem letzten Spieltag der Saison.