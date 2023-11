Die brutalen Gewaltaktionen gegen Juden und Jüdinnen durch das nationalsozialistische Regime während der Reichspogromnacht jähren sich am 9. November zum 85. Mal. An diesem Tag erinnert der Schauspieler Thomas Darchinger mit dem Live-Hörspiel "Das andere Leben" an die Geschichte seines mittlerweile verstorbenen Freundes, des Holocaust-Überlebenden Solly Ganor.