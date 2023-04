Verletzter nach Explosion in Mehrfamilienhaus

Am Hart

Die Feuerwehr löschte den Brand in wenigen Minuten (Symbolbild).

Der Mann wurde bei dem Brand in seiner Wohnung Am Hart schwer verletzt. Die Polizei sucht nun nach der Ursache für das Unglück.

Ein 47 Jahre alter Mann hat sich am Dienstag bei einem Wohnungsbrand im Stadtteil Am Hart schwere Verletzungen am ganzen Körper zugezogen. Er wurde ins Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr besteht nach Auskunft der Polizei nicht. Deren Spezialisten forschen noch nach der Brandursache.

Den Notrufen von Nachbarn zufolge hatte es eine Explosion in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses gegeben. Die Feuerwehr löschte den Brand in wenigen Minuten. Die Wohnung war stark beschädigt, unter anderem waren die Fenster und zum Teil auch Mauerwerk darunter herausgerissen. Der Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.