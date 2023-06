Von Joachim Mölter

Die 130 Millionen Euro, die Bund, Land, Kommune und die Olympiapark GmbH in die Ausrichtung der European Championships 2022 investiert haben, haben sich offensichtlich gelohnt. Wie aus dem gerade veröffentlichten Nachhaltigkeitsbericht des örtlichen Organisationskomitees hervorgeht, hat allein die Stadt München eine Summe von 122 Millionen Euro aus der Veranstaltung wertgeschöpft. Zudem habe die Berichterstattung über das Multisportereignis demnach einen Werbewert von annähernd einer halben Milliarde Euro gehabt. Genau waren es 486 Millionen Euro, die die Stadt hätte bezahlen müssen, wenn sie Anzeigen geschaltet hätte, die dem Umfang der Medienberichte entsprochen hätten.

Marion Schöne, in Personalunion Chefin des Olympiaparks und des Organisationskomitees, freute sich darüber hinaus, dass das Engagement der Ausrichter für Nachhaltigkeit gewürdigt wurde. Bei der Spobis, Europas größter Konferenz fürs Geschäftemachen im Sport, wurden die Münchner Multimeisterschaften jedenfalls gerade erst für ihre Initiativen in Sachen Nachhaltigkeit ausgezeichnet, als Sieger in der Kategorie Venue&Event. "Wir sind stolz, dass es uns gelungen ist, bei einer Sportveranstaltung dieser Größe und bei Einhaltung des Budgets nachhaltige Aspekte zu integrieren und für Umweltthemen zu sensibilisieren", sagte Schöne.

Für die Europameisterschaften in neun Sportarten, die im vorigen Jahr vom 11. bis 21. August ausgetragen worden waren, hatte das OK weitgehend auf bestehende Sportstätten aus dem Olympiajahr 1972 zurückgegriffen, lediglich für einige Trend-Disziplinen wie Klettern oder BMX-Fahren waren temporäre Anlagen errichtet worden. Zudem, so wird in der Bilanz vorgerechnet, seien mehr als ein halbe Million PET-Flaschen eingespart worden durch die Installation von Wasserspendern und die Ausgabe von Mehrweg-Gefäßen. Fünf Tonnen Stoff von Bannern und Fahnen seien ebenfalls wiederverwertet worden.

"Das größte Multisportevent in München seit Olympia 1972 hat in allen Belangen die Erwartungen erfüllt", resümierte Bayerns Innen- und Sportminister Joachim Herrmann (CSU): "Die alten Olympiasportstätten erstrahlten in neuem Glanz, und mit dem Thema Nachhaltigkeit haben die European Championships Maßstäbe gesetzt." Auch Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) sprach von einem "großen Erfolg für die Stadt München".

Bei den European Championships hatten im vorigen Jahr mehr als 4000 Athleten und Athletinnen aus 50 Nationen teilgenommen. Vergeben wurden damals Titel in den Sportarten Beachvolleyball, Kanu-Rennsport, Klettern, Leichtathletik, Radsport, Rudern, Tischtennis, Triathlon und Turnen.