Interview von Anna Hoben

Nächsten Samstag ist es so weit, dann heißt es "Ozapft is'" - zum ersten Mal nach zweijähriger Wiesn-Pause. Im Interview spricht Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) darüber, warum er glaubt, dass die Menschen das Oktoberfest dringend wieder brauchen, welche Befürchtungen er mit Blick auf eine mögliche Corona-Welle danach hat - und warum bei ihm am ersten Wiesn-Tag um zwei Minuten vor zwölf die Anspannung am höchsten ist.