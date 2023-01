Da läuft was verkehrt in München - zumindest nach den EU-weiten Grenzwerten für Stickstoffdioxid. Nun soll ein Diesel-Fahrverbot für bessere Luft sorgen.

München sperrt ältere Fahrzeuge aus der erweiterten Umweltzone aus, damit die Luftqualität in der Stadt endlich besser wird. Die Regelung gilt von diesem Mittwoch an - doch es gibt dermaßen viele Ausnahmen, dass man schon mal den Überblick verlieren kann. Was Autofahrer wissen sollten.

Von Andreas Schubert

Die erste Stufe des Diesel-Fahrverbots tritt an diesem Mittwoch, 1. Februar, in Kraft. Das Verbot gilt für die Umweltzone innerhalb des Mittleren Rings sowie für den Ring selbst, abgesehen von der Brudermühlbrücke. Sollte die Schadstoffbelastung durch die erste Stufe des Verbots nicht ausreichend sinken, gilt vom 1. Oktober an eine zweite Stufe. Reicht auch das nicht aus, um den Stickstoffdioxid-Grenzwert einzuhalten, tritt schließlich am 1. April 2024 eine dritte Stufe in Kraft.

Warum kommt das Fahrverbot?

Die Stadträte der grün-roten Rathaus-Mehrheit sagen, man habe keine andere Wahl gehabt. Noch immer werde der EU-weite Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 Milligramm pro Kubikmeter Luft an der Tegernseer Landstraße, der Trappentreustraße und der Landshuter Allee überschritten.

Die nun beschlossene Regelung geht auf einen Vergleich mit dem Verkehrsclub Deutschland (VCD) und der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zurück, die zunächst gegen den Freistaat auf Einhaltung der Grenzwerte geklagt hatten. Nachdem der Freistaat die Verantwortung für die saubere Luft auf die Kommunen übertragen hatte, musste die Stadt den Rechtsstreit ausfechten, wollte es aber nicht auf ein Gerichtsurteil ankommen lassen. Das Fahrverbot, das mit vielen Ausnahmen kommt, ist ein Kompromiss. Die Umweltverbände hätten sich schon früher ein Fahrverbot gewünscht.

Welche Autos sind vom Fahrverbot betroffen?

Zunächst trifft es alte Diesel der Schadstoffklasse Euro 4/IV oder schlechter. Das sind Autos, die spätestens am 31. Dezember 2010 neu zugelassen wurden. Vom 1. Oktober 2023 an sind auch Diesel der Klasse Euro 5/V ausgesperrt. Das sind Fahrzeuge, die spätestens am 31. August 2015 erstmals zugelassen wurden.

Gilt das Fahrverbot auch für Oldtimer?

Mindestens 30 Jahre alte Oldtimer mit deutschem H-Kennzeichen respektive einer ausländischen Entsprechung sind ausgenommen vom Fahrverbot.

Mein Diesel ist erst ein Jahr alt, hat aber eine Vier auf der grünen Umwelt-Plakette stehen - darf ich weiterhin damit fahren?

Wer einen Diesel fährt, der nach dem 1. September 2015 erstmals zugelassen wurde, braucht sich keine Sorgen zu machen. Seit damals müssen alle Diesel mindestens die Klasse 6/VI erfüllen. Die Zahl auf der Umwelt-Plakette sagt darüber nichts aus. Die Abgasnorm ist im Fahrzeugschein verzeichnet. Ist dieser nach dem 1. Oktober 2005 ausgestellt, steht unter Punkt 14 die Euronorm, unter Punkt 14.1. die Emissionsschlüsselnummer. Tabellen im Internet, beispielsweise beim ADAC, helfen, diese zu entschlüsseln.

Welche Erfahrungen haben andere Städte mit Fahrverboten gemacht?

In den drei anderen deutschen Städten mit Diesel-Fahrverbot - Stuttgart, Hamburg und Darmstadt - wird der Grenzwert für Stickstoffdioxid inzwischen eingehalten. Berlin hat das Diesel-Fahrverbot aufgehoben, weitere Städte, die über ein solches Verbot nachgedacht hatten, führten es dann doch nicht ein, nachdem die Luftverschmutzung schon vorher zurückgegangen war.

Welche Ausnahmen gibt es?

Generell und unbefristet ausgenommen sind neben Einsatzfahrzeugen von Polizei oder Rettungsdiensten auch schwerbehinderte Menschen der folgenden Merkzeichen "aG", "H", "BI" sowie Inhaberinnen und Inhaber des orangen und blauen Parkausweises. Das gilt auch für Menschen, die diese Personen fahren.

Per Allgemeinverfügung pauschal und unbefristet ausgenommen sind zudem: Fahrten bei medizinischen Notfällen, Bestattungsfahrzeuge, Inhaber eines Münchner Handwerker-Parkausweises, soziale und pflegerische Hilfsdienste sowie Menschen, die im Schichtdienst arbeiten und denen deshalb kein öffentlicher Nahverkehr zur Verfügung steht. Die Zufahrt zur Großmarkthalle, zum Auto-Reisezug am Ostbahnhof, zur Parkharfe Olympiastadion und zum Campingplatz Thalkirchen bleibt weiterhin erlaubt.

In den Verbotsstufen 1 und 2 sind außerdem Anwohner der Umweltzone pauschal ausgenommen, der Lieferverkehr, Taxis, Fahrzeuge im Mietwagenverkehr und die Zufahrt für Linienverkehr zum Zentralen Omnibusbahnhof. Auch Handwerker ohne Parkausweis können dienstlich noch bis zum 31. März 2024 die Umweltzone befahren. Diese generellen Ausnahmen fallen in Stufe 3 jedoch weg.

Was können Autofahrerinnen und Autofahrer tun, wenn für sie keine generelle Ausnahme gilt?

Gilt keine der pauschalen Ausnahmen, kann man eine gebührenpflichtige Einzelausnahme beantragen. Die gibt es etwa bei Fahrten für Reparatur und Erhalt betriebsnotwendiger Anlagen, Behebung von Gebäudeschäden oder Versorgung der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Gütern wie Lebensmitteln oder Medikamenten.

Für Fahrten zur Wahrnehmung von "überwiegend und unaufschiebbaren Einzelinteressen" gibt es ebenso eine Genehmigung. Die wird allerdings nicht erteilt, wenn dem Antragsteller in einem "zumutbaren Zeitraum" ein anderes Fahrzeug zur Verfügung steht. Unter die Kategorie Einzelinteresse fallen Spezialfahrzeuge wie Zugmaschinen von Schaustellern, Schwerlasttransporter aber auch Fahrzeuge mit festen Auf-und Einbauten, die als Arbeitsstätte genutzt werden. Als Nachweise gelten Gewerbeanmeldungen oder Reisegewerbekarten, Aufträge oder Teilnahmebestätigungen. Fahrzeuge zur gewerblichen Beförderung von Schwerbehinderten benötigen eine Gewerbeanmeldung und eine Auftragsbestätigung. Für notwendige regelmäßige Arztbesuche ist ein ärztliches Attest notwendig, um eine Ausnahme beantragen zu können.

Als private Härtefälle gelten zum Beispiel Umzüge. Als Nachweis dient hier etwa ein neuer Mietvertrag. Für Privatfahrten zur Pflege von Angehörigen wird der Nachweis der Pflegestufe verlangt. Auch wer "Fahrten aus besonderem Anlass zur familiären Betreuung von Kindern unter acht Jahren" vornimmt, bekommt eventuell eine Genehmigung - nicht aber für regelmäßige Fahrten zur Kita, zur Schule oder zum Sport. Die Stadt München hat alle Details auf ihrer Homepage aufgelistet.

Wie viel kostet eine Ausnahmegenehmigung?

Eine Genehmigung für ein Jahr kostet 50 Euro. Für ein halbes Jahr werden 25 Euro fällig. Tarife für kürzere Zeiträume gibt es nicht. Soziale Härtefälle zahlen zehn Euro pro Jahr.

Wie wird das Diesel-Fahrverbot kontrolliert?

Bei einer Kontrolle im fließenden Verkehr wirft die Polizei auch ein Auge auf die Schadstoffklasse in der Zulassungsbescheinigung. Die kommunale Verkehrsüberwachung kann bei parkenden Autos anhand des Kennzeichens die Schadstoffklasse abfragen. Für derartige Kontrollen sind Aktionstage und Aktionswochen vorgesehen. Bei der Vergabe von Anwohner-Parklizenzen wird die Abgasnorm ebenfalls geprüft.

Wie viel muss man bei einem Verstoß bezahlen?

Diesel-Sünder zahlen 100 Euro plus 28,50 Euro Verwaltungsgebühr.

Wird es Ausweichverkehr geben?

Die Stadt geht von einer Verkehrsverlagerung vor allem auf das Hauptstraßennetz aus. Von der A9 im Norden kommende Autofahrer, die weiter zur A96 oder A95 wollen, werden über den Frankfurter Ring im Norden über den Georg-Brauchle- und Wintrichring weiter Richtung Süden zur Fürstenrieder Straße ausweichen. Im Süden rechnet die Stadt mit Ausweichverkehr in der Ständlerstraße, Stadelheimer Straße, Nauplia-, Tierpark- und Boschetsrieder Straße. Weil die Thalkirchner Brücke als einzige Isar-Querung südlich der Umweltzone nur maximal drei Tonnen schwere Fahrzeuge aufnehmen kann, bietet sie nur begrenzte Kapazitäten. Deshalb hat die Stadt nun auch das Befahren der Brudermühlbrücke, die Teil des Mittleren Rings ist, erlaubt. So soll übermäßiger Ausweichverkehr durch Wohngebiete vermieden werden. Mit neuen Hotspots, an denen die NO₂-Grenzwerte gerissen werden, rechnet die Verwaltung nicht.

Im Landkreis München geht man von einer neuen Belastung für Pullach und Grünwald aus, weshalb der Regionale Planungsverband gefordert hatte, den Mittleren Ring zwischen der Salzburger Autobahn (A8) und der Garmischer Autobahn (A95) von Fahrverboten auszunehmen. Wegen des fehlenden Autobahn-Südrings gibt es außerhalb des Mittleren Rings keinen Ringschluss zwischen A96 und A95 sowie A995. Im Norden gibt es zwar die A99, dennoch befürchtet der Landkreis auch eine Verlagerung auf die B471 und damit eine zusätzliche Belastung der Kommunen Oberschleißheim, Garching, Aschheim, Feldkirchen und Haar.